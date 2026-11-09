«الصحة» تطور آلية تقديم الإجازات المرضية

طورت وزارة الصحة ووقاية المجتمع آلية تقديم الإجازات المرضية وإجازات المرافقين والتقارير الطبية، بحيث تتولى حالياً المنشآت الصحية المرخصة تقديم الطلبات وإنجاز الإجراءات نيابة عن المرضى والمرافقين، دون الحاجة إلى تقديم الطلبات من المتعاملين، حيث كانوا يقدمون طلباتهم إلكترونياً بأنفسهم.

وأوضحت أن النظام المطور يتيح الربط التلقائي بين خدمات التصديق والاعتماد للحالات المشمولة، بما يلغي الحاجة إلى تقديم طلب منفصل للاعتماد، ويسهم في اختصار الإجراءات وتسهيل حصول المتعاملين على الإجازات المعتمدة، أما التصديق الفوري للإجازات المرضية التي لا تتجاوز خمسة أيام، فهو إجراء كان معمولاً به سابقاً، واستمر ضمن النظام المطور.

ولفتت إلى ضوابط ومتطلبات تصديق الإجازات المرضية وإجازات المرافقين والتقارير الطبية، موضحة أن الإجازات المرضية التي لا تتجاوز مدتها خمسة أيام تُصدّق فوراً ومجاناً، فيما تستغرق إجراءات التصديق للحالات التي تتطلب اعتماد اللجنة الطبية خمسة أيام عمل.

وأوضحت الوزارة أن إجازات المرافقين تقتصر على والدي المريض أو الزوج أو زوجته أو أبنائه أو إخوته وأخواته، مع السماح بتقديم طلب واحد لكل مريض، وإمكانية إضافة أكثر من مرافق إلى الطلب في حال إقامة المريض في المستشفى، شريطة تطابق مدة إجازة كل مرافق مع مدة الإجازة المرضية للمريض.

واشترطت أن تكون المنشأة الصحية التي تقدم طلب التصديق حاصلة على ترخيص ساري المفعول، وأن يكون الطبيب المعالج مرخصاً لمزاولة المهنة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مع تحميل المنشأة مسؤولية التأكد من دقة واكتمال البيانات والمستندات المقدمة، بما فيها بيانات الطبيب المعالج والمعلومات الشخصية ووسائل التواصل.

وبينت أن الإجازات المرضية التي تتجاوز مدتها خمسة أيام تستلزم إرفاق تقرير طبي صادر عن المنشأة الصحية، يتضمن وصفاً واضحاً للتشخيص الطبي، فيما يتعين تقديم نسخة من جواز السفر للمرضى والمرافقين الزوار غير المقيمين في الدولة.