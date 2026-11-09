تصادم 4 مركبات بسبب الهاتف النقال

حذّرت القيادة العامة لشرطة دبي السائقين من مخاطر الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، ولا سيما أثناء استخدام الهاتف النقال، مؤكدة أن عدم التركيز والانتباه يُعدّان من أبرز السلوكيات، التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية، وتعريض حياة مستخدمي الطريق للخطر.

وقال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور، إن الانشغال بالهاتف النقال أثناء القيادة من السلوكيات الخطرة التي تؤثر بصورة مباشرة في قدرة السائق على التركيز والانتباه، وتحدّ من سرعة استجابته للمواقف الطارئة، ما قد يؤدي إلى وقوع حوادث مرورية، تتسبب في خسائر بشرية ومادية.

جاء ذلك عقب حادث تصادم بين 4 سيارات على شارع دبي العين، حيث تشير التحقيقات الأولية أن الحادث وقع بسبب انشغال أحد سائقي المركبات باستخدام الهاتف أثناء القيادة، ما أدى إلى فقدانه التركيز، وتسببه بوقوع الحادث، الذي أسفر عن إصابة شخصين بإصابات بسيطة، وتم تقديم الرعاية الطبية لهما في مكان الحادث.

وأكد العميد جمعة سويدان استمرار حرص شرطة دبي على تنفيذ الحملات التوعوية الرامية إلى رفع مستوى الوعي المروري لدى السائقين، والحد من السلوكيات التي تتسبب في الحوادث، داعياً الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية، والتعاون من أجل تحقيق السلامة على الطرق، مشيراً إلى أن ثواني قليلة من الانشغال بالهاتف قد تكون كافية لوقوع حادث خطير، داعية السائقين إلى جعل التركيز على الطريق أولوية دائمة، والتقيد بقواعد المرور، حفاظاً على سلامتهم وسلامة جميع مستخدمي الطريق.

ودعا العميد جمعة بن سويدان السائقين إلى تجنب استخدام الهاتف النقال، وعدم إجراء المكالمات أو قراءة الرسائل أو تصفح التطبيقات أثناء القيادة، وتجنب الانشغال بأي نشاط آخر مثل تناول الطعام أو التعامل مع الأجهزة أو القيام بأي تصرف يصرف الانتباه عن القيادة، ومراقبة حركة المركبات والمشاة، والانتباه إلى الإشارات والعلامات المرورية، وترك مسافة كافية بين المركبات لتجنب التصادم عند التوقف المفاجئ، وتوقع أخطاء الآخرين، والاستعداد للتعامل مع المواقف الطارئة من دون تسرع، والتوقف في مكان آمن إذا اضطر السائق إلى إجراء مكالمة أو قراءة رسالة قبل استخدام الهاتف.