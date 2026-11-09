مؤقتاً.. بلدية خورفكان تغلق "شاطئ اللؤلؤية" إثر رصد بقع زيتية

أعلنت بلدية مدينة خورفكان إغلاق شاطئ اللؤلؤية مؤقتاً، ورفع الأعلام الحمراء على امتداده، إثر رصد بقع زيتية في مياهه، في إجراء احترازي يهدف إلى حماية مرتادي الشاطئ وضمان سلامتهم.

وأوضحت البلدية، عبر حسابها الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي، أن القرار جاء حرصاً على سلامة الجمهور، ومنعاً لتعرضهم لأي مخاطر صحية أو بيئية قد تنجم عن وجود المواد الزيتية في المياه، داعيةً إلى عدم ارتياد الشاطئ خلال فترة الإغلاق.

وتشير الأعلام الحمراء إلى منع السباحة ودخول المياه، فيما أكدت البلدية أهمية تعاون أفراد المجتمع مع الإجراءات المتخذة، والامتناع عن النزول إلى البحر أو ممارسة الأنشطة البحرية في المنطقة المشمولة بالإغلاق، إلى حين التأكد من سلامة المياه، مشددة على أن سلامة مرتادي الشواطئ تمثل أولوية في التعامل مع مثل هذه الحالات.

ولم تحدد البلدية موعداً لإعادة فتح الشاطئ، كما لم تشر إلى مصدر البقع الزيتية أو حجم المنطقة المتأثرة، مؤكدة أن الإغلاق مؤقت.