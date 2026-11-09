أنور قرقاش: الإمارات خرجت من أصعب اختبار استراتيجي في تاريخها أكثر قوة وثقة

الحوار مع إيران يظل ضرورة استراتيجية تفرضها الجغرافيا والمصالح المشتركة

الحرب أكدت صلابة النموذج الإماراتي ومتانة مؤسساته وقوتنا أثبتت جاهزيتها

بلادنا ماضية في التنمية ولن تسمح للأزمات بتحييد مسارها

المنطقة مقبلة على مرحلة طويلة من عدم اليقين الاستراتيجي

الإمارات عارضت الحرب منذ بدايتها وعملت على منع انزلاق المنطقة للصراع

أمن الخليج مسؤولية مشتركة والتنسيق الإقليمي ضرورة ملحة

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن دولة الإمارات خرجت من أصعب اختبار استراتيجي واجهته منذ تأسيس الاتحاد أكثر قوة وثقة وقدرة على مواجهة التحديات، مشدداً على أن الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال العام الجاري أثبتت صلابة النموذج الإماراتي ومتانة مؤسسات الدولة وكفاءة قيادتها وقدرتها على حماية المكتسبات الوطنية وصون السيادة والاستمرار في مسيرة التنمية.

وقال معاليه في كلمة خلال ملتقى أبوظبي الاستراتيجي إن الحرب الأخيرة وما أعقبها من تطورات إقليمية كشفت عن أهمية الاستثمار طويل الأمد في القدرات الدفاعية والاقتصادية والمؤسسية، مؤكداً أن الإمارات نجحت في مواجهة التحديات الأمنية مع الحفاظ على استقرارها الاقتصادي ومكانتها الدولية وثقة المستثمرين والشركاء الدوليين.

وأضاف أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، قاد المرحلة بحكمة ووضوح وحزم، واستطاع توجيه الدولة خلال ظروف استثنائية بما عزز مكانة الإمارات ورسخ الثقة الدولية بها، مشيراً إلى أن الأداء المتميز للقوات المسلحة وأنظمة الدفاع الجوي جسد ثمرة عقود من الاستثمار في الكفاءات الوطنية والتكنولوجيا المتقدمة والشراكات الاستراتيجية.

وأوضح معاليه أن أحد أهم الدروس التي أفرزتها الأزمة يتمثل في أن الأمن الوطني لا يمكن أن يقوم إلا على مزيج متوازن من الاعتماد على الذات والشراكات الموثوقة، مؤكداً أن حماية السيادة الوطنية مسؤولية تقع أولاً على عاتق الدولة وقدرتها الذاتية على الدفاع عن مصالحها وأمنها.

وأشار إلى أن التجربة أثبتت كذلك أن الردع والدبلوماسية ليسا خيارين متناقضين، بل ركيزتان متكاملتان للاستقرار الإقليمي، موضحاً أن الإمارات أثبتت قدرتها على الدفاع عن أراضيها وسيادتها، وفي الوقت نفسه تواصل التمسك بالحلول السياسية والدبلوماسية باعتبارها الخيار الأمثل لمعالجة الأزمات وتحقيق الأمن المستدام.

شريك موثوق

وقال معاليه إن الإمارات تواصل تعزيز دورها كشريك موثوق في أسواق الطاقة العالمية والتجارة الدولية، عبر الجمع بين الدفاع عن المبادئ البحرية الراسخة والاستثمار المستمر في البدائل الاستراتيجية التي تقلص مواطن الضعف وتدعم الأمن الاقتصادي الوطني.

وأشار إلى أن النظام الدولي يشهد تحولات عميقة تمس المؤسسات والتحالفات التي شكلت العلاقات الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، في ظل التغيرات المتسارعة في موازين القوة والمنافسة الاقتصادية والتكنولوجية وتباين المصالح بين القوى الكبرى.

وأضاف أن التحالفات التقليدية ما زالت تحتفظ بأهميتها، لكنها أصبحت أكثر تعقيداً، مع تزايد تأثير الاعتبارات الاقتصادية والتكنولوجية والضغوط الداخلية في صياغة العلاقات الاستراتيجية بين الدول.

الحوار ضرورة

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش إن الحوار مع إيران يظل ضرورة استراتيجية تفرضها الجغرافيا والمصالح المشتركة، إلا أن أي حوار مستقبلي يجب أن يقوم على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والالتزام بالسلوك المسؤول وبناء الثقة من خلال الممارسات الفعلية لا التصريحات وحدها.

وفي الشأن الإقليمي، أكد معاليه أن المنطقة مقبلة على فترة من عدم اليقين الاستراتيجي تتطلب الصبر والمرونة والواقعية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات ستواصل العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لاحتواء التوترات وتعزيز فرص الاستقرار ومنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من الصراعات.

وأكد على أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تربط الدولة بالولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الصديقة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تطوير آليات العمل والتنسيق الإقليمي، خاصة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يعزز القدرة الجماعية على مواجهة التحديات المشتركة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، شدد معاليه على أن الحرب لن تحيد الإمارات عن مسارها التنموي، مؤكداً أن الدولة ستواصل تعزيز تنافسيتها العالمية وترسيخ موقعها مركزاً إقليمياً ودولياً للاستثمار والتجارة والتمويل والابتكار والأعمال.

وأشار إلى أن الاقتصاد الإماراتي يواصل تحقيق مؤشرات نمو إيجابية، مدعوماً بشبكة واسعة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وعلاقات التعاون الدولية التي تعزز فرص النمو والتنويع الاقتصادي.

كما أكد أن المرونة الاستراتيجية أصبحت ضرورة وطنية، موضحاً أن دولة الإمارات استثمرت مبكراً في مشاريع وبنى تحتية استراتيجية مثل خط أنابيب النفط إلى الفجيرة ومحطة براكة للطاقة النووية وشبكة قطار الاتحاد، وهي استثمارات تعزز الأمن الوطني وتحد من آثار الاضطرابات الخارجية وتوفر بدائل استراتيجية طويلة الأمد.

وفي ما يتعلق بالتحولات العالمية، أكد معالي الدكتور أنور قرقاش أن النظام الدولي يشهد تغيرات جوهرية تتطلب قدرة أكبر على التكيف، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تواصل تنويع شراكاتها الاقتصادية والاستراتيجية وتوسيع حضورها في الأسواق الصاعدة، خصوصاً في آسيا وأفريقيا، بما يرسخ مكانتها لاعباً مؤثراً في الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي سيشكل أحد أهم محددات النفوذ والقوة خلال العقود المقبلة، مؤكداً أن الإمارات أدركت مبكراً الأهمية الاستراتيجية لهذه التكنولوجيا واستثمرت في تطوير قدراتها وشراكاتها في هذا المجال، انطلاقاً من رؤية تهدف إلى أن تكون الدولة شريكاً فاعلاً في تطوير التقنيات المستقبلية وحوكمتها، وليس مجرد مستهلك لها.

وأكد على أن أهم ما أثبتته أحداث المرحلة الماضية هو أن قوة الإمارات لا تتمثل فقط في قدرتها على مواجهة الأزمات، بل في قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص والانطلاق منها أكثر قوة ومرونة واستعداداً للمستقبل، مجدداً التزام الدولة بالدفاع عن سيادتها وتعزيز شراكاتها والعمل من أجل السلام والاستقرار ومواصلة مسيرة التنمية والازدهار بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة.