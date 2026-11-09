من مستخدم للتكنولوجيا إلى رقيب عليها.. الشك المهني سلاح الموظف الذكي

«التنازل الإدراكي الطوعي» يخلق فجوة بين الأداء المدعوم والاستحقاق المهني المستقل

الذكاء الاصطناعي يجامل المستخدم والنسخ المدفوعة ليست محصنة ضد الأخطاء

تقييم إجابات الذكاء الاصطناعي معيار للتوظيف والترقية مستقبلاً

الاعتماد المفرط على الإجابات الجاهزة يضعف التفكير المستقل والخبرة المهنية

لم تعد القدرة على استخدام الذكاء الاصطناعي وحدها كافية للتميز في بيئات العمل الحديثة، بعدما أصبح الحصول على إجابات وتحليلات وتقارير متكاملة لا يستغرق سوى ثوانٍ معدودة، بينما بات التحدي الحقيقي يتمثل في قدرة الموظف على اكتشاف الأخطاء التي قد تختبئ خلف إجابات تبدو دقيقة ومقنعة.

وبين سرعة الإنجاز ومخاطر الثقة العمياء، تبرز مهارة «الشك المهني» باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية القرارات من المعلومات المضللة والأرقام غير الدقيقة والمراجع المختلقة، وسط تحذيرات من أن الاعتماد المفرط على الأنظمة الذكية قد يحول الموظف تدريجياً من صاحب قرار إلى مجرد منفذ لما تقترحه التكنولوجيا.

أكدت شيخة أحمد، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في مؤسسة دبي للإعلام، أن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي داخل بيئة العمل يرفع سقف الكفاءة المهنية، حيث لم تعد سرعة إنجاز المهام أو القدرة على استخدام التطبيقات الذكية وحدهما كافيتين لقياس أداء الموظفين، بل أصبحت القدرة على تحليل المخرجات، واكتشاف الأخطاء، والتحقق من صحة المعلومات من المهارات الأساسية التي تكتسب أهمية متزايدة.

وأوضحت أن الخبرة المهنية أصبحت عاملاً أكثر أهمية في عصر الذكاء الاصطناعي، فالموظف الذي يمتلك معرفة عميقة بتخصصه يكون أكثر قدرة على تقييم الإجابات التي تقدمها الأنظمة الذكية، وتمييز المعلومات الدقيقة من غيرها، مقارنة بمن يعتمد على هذه الأنظمة دون امتلاك الخبرة اللازمة لاكتشاف مواطن الخلل.

وقالت إن الذكاء الاصطناعي قد ينتج تقريراً أو تحليلاً خلال دقائق، إلا أن القيمة الحقيقية للموظف تظهر في قدرته على تقييم هذه المخرجات والتأكد من دقتها وملاءمتها قبل اعتمادها.

فالمهارة لم تعد فقط في الوصول إلى الإجابة، بل في القدرة على طرح الأسئلة الصحيحة، والتحقق من المعلومات، واتخاذ القرار المناسب بناءً عليها.

وأشارت إلى أن قطاعات وإدارات الموارد البشرية تواجه اليوم مسؤولية تطوير مهارات الموظفين بما يتناسب مع التحولات المتسارعة في سوق العمل، مؤكدة أهمية ألا تقتصر برامج التدريب على تعليم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بل تشمل تنمية التفكير النقدي، والشك المهني، والقدرة على التحقق من المعلومات، واتخاذ القرارات المستقلة.

ولفتت إلى أن المؤسسات تحتاج إلى تحقيق التوازن بين الاستفادة من سرعة التكنولوجيا والحفاظ على الخبرات البشرية، بما يضمن أن تكون الأنظمة الذكية أدوات لتعزيز قدرات الموظفين ورفع الإنتاجية، وليس بديلاً عن المعرفة والخبرة المهنية.

وشددت على أهمية تطوير معايير تقييم الأداء الوظيفي لتمنح وزناً أكبر لجودة النتائج ودقة القرارات، بدلاً من التركيز على سرعة الإنجاز وحدها، موضحة أن إعداد تقرير باستخدام الذكاء الاصطناعي خلال دقائق لا يمثل بالضرورة إنجازاً مهنياً إذا احتاج إلى وقت طويل لتصحيح أخطائه أو التحقق من دقته.

وأكدت أن موظف المستقبل الأكثر كفاءة سيكون القادر على الجمع بين مهارات استخدام التكنولوجيا، والخبرة التخصصية، والتفكير المستقل، وأن القدرة على اكتشاف الأخطاء قبل تحولها إلى قرارات مؤثرة ستصبح من أهم القيم التي تضيفها الكفاءات البشرية داخل المؤسسات، فالذكاء الاصطناعي قد يسرّع طريقة العمل، لكنه لا يلغي قيمة الإنسان؛ لأن التميز في المستقبل سيكون لمن يستطيع الجمع بين قوة التكنولوجيا وعمق الخبرة وحسن التقدير لاتخاذ قرارات أكثر دقة وتأثيراً.

تحديات

أكد مينا غالي، المتخصص في الأمن السيبراني، أن التوسع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي داخل المؤسسات يفرض تحديات تتجاوز دقة المعلومات إلى حماية البيانات والخصوصية، موضحاً أن التعامل مع هذه الأنظمة باعتبارها مصادر موثوقة بصورة مطلقة قد يعرض الموظفين والمؤسسات لمخاطر متعددة، خصوصاً عند إدخال معلومات مرتبطة بطبيعة العمل أو بيانات العملاء أو الوثائق الداخلية.

وأوضح أن بعض المستخدمين قد يشاركون معلومات حساسة مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي دون إدراك كامل لكيفية التعامل مع هذه البيانات أو سياسات الاحتفاظ بها واستخدامها، مشيراً إلى أن اختلاف أنظمة الحماية وسياسات الخصوصية بين المنصات يستدعي من الموظفين التحقق من طبيعة الأداة قبل استخدامها في معالجة المعلومات المهنية.

وشدد على أن الشك المهني يجب ألا يقتصر على مراجعة الإجابات، بل ينبغي أن يبدأ قبل كتابة السؤال نفسه، من خلال تقييم طبيعة المعلومات التي سيشاركها الموظف مع النظام، والتأكد من عدم تعريض خصوصية الأفراد أو سرية البيانات المؤسسية للخطر.

استقلالية فكرية

من جانبها، أكدت الدكتورة آمنة علي الهاجري، الخبيرة في الذكاء الاصطناعي والباحثة في حوكمة التكنولوجيا، أن التحدي الأبرز لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل يتمثل في المحافظة على الاستقلالية الفكرية وتطوير المهارات الإدراكية، مشيرة إلى أن الإشكالية لا تكمن في تبني المؤسسات لهذه التقنيات، بل في طبيعة الاعتماد عليها وحدود تفويض المهام الذهنية للأنظمة الذكية.

وحذرت من ظاهرة «التنازل الإدراكي الطوعي»، المتمثلة في إسناد التفكير والتفسير والتقييم المهني للأنظمة الذكية دون مراجعة مستقلة لمخرجاتها، ما يخلق فجوة بين الأداء المدعوم والاستحقاق المهني المستقل.

وأوضحت الدكتورة مواهب حسين سليمان، مدير برنامج الذكاء الاصطناعي والروبوتات في جامعة العين، أن الاعتماد المفرط على تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يشكل تهديداً مباشراً لقدرات التحليل والتفكير المستقل، عندما يتحول استخدام هذه الأدوات من وسيلة مساندة للذهن إلى بديل عنه، مشيرة إلى أن هذا النمط من الاستخدام قد يؤدي تدريجياً إلى تراجع التفكير النقدي، وضعف الحصافة في اتخاذ القرارات، وانخفاض القدرة على التصرف بثقة وكفاءة عند مواجهة الأزمات والمواقف غير المألوفة.

وأشارت إلى أن الثقة المطلقة بمخرجات الأنظمة الذكية تؤثر كذلك في تراكم الخبرة المهنية، التي تتشكل من خلال الممارسة المستمرة، والتعامل المباشر مع المشكلات، واختبار الحلول المختلفة.

وقالت إن تجاوز هذه المراحل بالاعتماد على إجابات جاهزة قد يحرم الموظف من فرص تطوير مهاراته التحليلية وبناء قدرته على التقدير المستقل.

وفسّرت ميل بعض الموظفين إلى تصديق مخرجات التكنولوجيا دون مراجعة كافية إلى عوامل نفسية وسلوكية، من أبرزها سهولة استيعاب المعلومات المصوغة بسلاسة، والانحياز إلى القرارات التي تقترحها الأنظمة الآلية، فضلاً عن الرغبة في تجنب الجهد الذهني، خصوصاً في ظل ضغوط العمل وتسارع وتيرة الإنجاز.

وحذرت من أن الأنظمة الذكية قد تقدم حلولاً هندسية غير دقيقة أو معلومات قانونية غير محدثة بصياغة تبدو واثقة ومقنعة، ما يجعل اكتشاف الأخطاء أمراً صعباً في غياب المعرفة التخصصية اللازمة.

وفي هذا السياق، شددت على أهمية إدراج مهارة الشك المهني المنهجي ضمن الكفاءات الأساسية المعتمدة في اختيار الموظفين وتقييم أدائهم وترقيتهم، باعتبارها أداة ضرورية للتحقق من دقة النتائج واكتشاف التناقضات.

من جانبه، أكد باراغ مهاتري، المتخصص في الذكاء الاصطناعي، أن الشك المهني أصبح مهارة أساسية للموظفين الذين يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، موضحاً أن هذه التقنيات تمثل أدوات قوية لتعزيز الإنتاجية، لكنها لا تعد مصدراً مضموناً للحقيقة، إذ تعتمد على إنتاج نصوص واضحة وسلسة استناداً إلى الأنماط المستخلصة من بيانات التدريب التي جُمعت من مصادر متعددة، ولا تمتلك المعرفة بالحقائق بالطريقة التي يفهمها الإنسان.

وأوضح أن القبول غير المشروط لمخرجات الذكاء الاصطناعي قد يعرض المؤسسات لمسؤوليات تشغيلية وقانونية ومالية جسيمة، إلى جانب مخاطر أخرى تتعلق بإمكانية مشاركة المستخدمين بيانات سرية أو خاصة أو حساسة مع أدوات الذكاء الاصطناعي دون إدراك كامل للعواقب، ما يفتح المجال أمام تحديات إضافية مرتبطة بأمن المعلومات وحماية الخصوصية.

وأشار إلى أن أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي قد تنتج معلومات غير صحيحة أو إحصاءات مختلقة نتيجة طبيعة تصميمها وتدريبها، إذ تعمل على التنبؤ بالنصوص وفق الاحتمالات، ولا تمثل قواعد معرفية موثوقة أو أدوات مستقلة للتحقق من الحقائق، مؤكداً ضرورة التعامل مع مخرجاتها باعتبارها مسودات أولية تحتاج إلى المراجعة والتدقيق قبل اعتمادها مهنياً.

وحذر مهاتري من أن بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي قد تميل إلى موافقة المستخدمين وتعزيز افتراضاتهم حتى عندما تكون غير صحيحة، موضحاً أن العديد من النماذج الحديثة يجري تدريبها باستخدام تقنيات التعلم المعزز من التغذية الراجعة البشرية، بما يشجعها على تقديم إجابات تبدو مفيدة ومتوافقة مع توقعات المستخدمين.

وأشار إلى أن بعض النماذج شهدت تراجعاً إلى إصدارات سابقة بعدما أصبحت تميل بصورة ملحوظة إلى الموافقة المفرطة على آراء المستخدمين، لافتاً إلى أن هذه الظاهرة قد تؤثر في جودة الأحكام والقرارات المهنية، لأن المستخدم يشعر بمزيد من الثقة في وجهة نظره الأصلية عندما يجد أن الذكاء الاصطناعي يؤيدها، حتى لو كانت تلك القناعة غير دقيقة.

وأوضح مهاتري أن النسخ المدفوعة من برامج الذكاء الاصطناعي التوليدي تكون عموماً أكثر تطوراً من النسخ المجانية من حيث القدرات والإمكانات المتاحة، إذ تتيح الاشتراكات المدفوعة عادة الوصول إلى نماذج أكبر وأكثر تقدماً.

وأكد أن النسخ المجانية والمدفوعة تعتمد في جوهرها على آليات احتمالية لتوليد النصوص، ما يجعل كلتيهما عرضة لإنتاج معلومات مختلقة أو غير دقيقة.

توظيف وترقية

وأكدت أناندي سيكار، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، أن التوسع المتسارع في اعتماد المؤسسات على تقنيات الذكاء الاصطناعي سيجعل الإلمام بهذه التقنيات مهارة أساسية في بيئات العمل، متوقعة أن تتجه المؤسسات بصورة متزايدة إلى تقييم قدرة الموظفين على التشكيك في الإجابات التي تنتجها الأنظمة الذكية، وتحليلها والتحقق من صحتها وتصحيح أخطائها، باعتبارها من الكفاءات التي قد تؤثر مستقبلاً في قرارات التوظيف والترقية وتقييم الأداء الوظيفي.

وأوضحت أن مجرد معرفة كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لن يكون كافياً لتحقيق التميز المهني، إذ ينبغي أن يمتلك الموظفون فهماً واضحاً لحدود هذه التقنيات والمخاطر المحتملة المرتبطة باستخدامها.

ويرى المهندس محمد منى، مدير المبيعات وتطوير الأعمال في شركة النابودة للحلول التقنية، أن الذكاء الاصطناعي لا يشكل في حد ذاته تهديداً للتفكير المستقل، بقدر ما ترتبط المخاطر بطريقة توظيفه والتعامل مع مخرجاته في بيئات العمل، موضحاً أن الأدوات التحليلية الذكية أسهمت في إحداث نقلة نوعية في قطاعات المبيعات وتطوير الأعمال، من خلال تسريع دراسات الأسواق، وتقييم المنافسين، وإعداد العروض، وإنجاز مهام كانت تستغرق أياماً خلال دقائق معدودة.

وأشار إلى أن الإشكالية تبدأ عندما يتراجع دور الموظف من محلل ومشارك في صناعة القرار إلى مجرد ناقل للتوصيات التي تقدمها الخوارزميات، مؤكداً أن التقنية، مهما بلغت قدراتها، لا تستطيع الإحاطة بجميع أبعاد السلوك الإنساني للعملاء، أو استيعاب تعقيدات العلاقات التجارية وما تتطلبه من تقدير وخبرة ميدانية.

وحذر من الوقوع في فخ الثقة المفرطة بمخرجات الأنظمة الذكية، لمجرد ظهورها في قوالب منظمة وصياغات احترافية، لافتاً إلى أن جودة العرض لا تعني بالضرورة دقة المحتوى.

وفي الجانب النفسي، أوضح الدكتور أشرف سعد، الخبير النفسي، أن الاعتماد المفرط على الإجابات الجاهزة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي قد يقلل من ممارسة الموظفين لمهارات التحليل والاستنتاج وحل المشكلات، خصوصاً إذا اعتادوا تفويض معظم خطوات التفكير إلى الأنظمة الذكية.

وأشار إلى أن الخبرة المهنية لا تتكون من تراكم المعلومات وحدها، وإنما من مواجهة المشكلات وتحليل البدائل واتخاذ القرارات والتعلم من الأخطاء، وهي عمليات تحتاج إلى ممارسة مستمرة حتى يتمكن الموظف من تطوير حكمه المهني وقدرته على التعامل مع المواقف المختلفة.

وقال إن الموظف الذي يلجأ مباشرة إلى الذكاء الاصطناعي عند مواجهة أي تحدٍّ قد يفوّت فرصاً مهمة لتطوير قدراته، إذا اكتفى بنقل الإجابات دون فهم كيفية الوصول إليها أو اختبار مدى ملاءمتها للموقف الذي يتعامل معه.