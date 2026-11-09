الأطعمة فائقة المعالجة.. الاستهلاك المفرط يزيد المخاطر الصحية

وأوضح أن المصطلح مستمد من نظام التصنيف الغذائي «نوفا»، الذي يصنف الأغذية وفقاً لطبيعة عمليات المعالجة والغرض منها ومدى كثافة تصنيعها، ويشمل الأطعمة الطازجة أو قليلة المعالجة، مثل الفواكه والبيض والحليب السادة، ومكونات الطهي كالزيوت والسكر والملح، والأطعمة المصنّعة كالجبن وبعض أنواع الخبز، وصولاً إلى الأطعمة فائقة المعالجة.
وبيّن أن الأطعمة فائقة المعالجة هي منتجات غذائية تتكون من مكونات عدة وتمر بمراحل متعددة من التصنيع، وغالباً ما تحتوي على مواد لا تُستخدم عادة عند تحضير الطعام منزلياً، مثل بعض المنكهات والمستحلبات والنشويات المعدلة.
وأكد أن نظام «نوفا» يعتمد على درجة المعالجة ومكونات المنتج وليس قيمته الغذائية، ولذلك قد تندرج المشروبات الغازية المحلاة والحلويات والوجبات الخفيفة ضمن الفئة نفسها التي تشمل بعض أنواع خبز الحبوب الكاملة والزبادي المنكّه وحبوب الفطور المدعّمة والمشروبات النباتية، رغم الاختلافات الواضحة في تركيبتها الغذائية.
وأضاف أن فوائد المعالجة تشمل تحسين القيمة الغذائية لبعض المنتجات عبر تدعيمها بالحديد وحمض الفوليك واليود وفيتامين «D»، كما يساعد تجميد الخضراوات بعد حصادها بفترة وجيزة في المحافظة على جزء كبير من قيمتها الغذائية خلال التخزين.
وأكد عسيلي أن المخاوف الصحية المتعلقة بالأطعمة فائقة المعالجة تستند إلى مجموعة متزايدة من الدراسات التي رصدت ارتباط الأنظمة الغذائية الغنية بها بالسمنة والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية، إلا أن تفسير هذه النتائج يتطلب الحذر.
وأوضح أن المخاوف لا تقتصر على السعرات الحرارية، بل تمتد إلى البنية الفيزيائية للأطعمة وتأثيراتها المحتملة في الشعور بالشبع والسلوكيات الغذائية والتمثيل الغذائي.
وأشار إلى أن الإفراط المستمر في المشروبات المحلاة والوجبات الخفيفة المعبأة والوجبات الجاهزة قد يسهم في زيادة الوزن ومقاومة الأنسولين وارتفاع ضغط الدم واضطراب الكوليسترول، وهي عوامل خطر رئيسية للأمراض المزمنة.
وأوضحت أن الاعتياد على الأطعمة شديدة الحلاوة أو الملوحة قد يؤثر في التفضيلات الغذائية لدى الأطفال ويجعل هذه المنتجات أكثر جاذبية مستقبلاً.
وأوضح أن هذه التغيرات قد تسهم في زيادة الالتهابات منخفضة الدرجة والتأثير في المناعة المعوية، مشيراً إلى أن بعض المستحلبات الغذائية، ومنها «بولي سوربات 80» و«كربوكسي ميثيل السليلوز»، تخضع للدراسة لاحتمال تأثيرها في الطبقة المخاطية للأمعاء والميكروبيوم.
وأكد أن الأدلة البشرية لا تزال محدودة، ولا توجد أدلة قاطعة تربط هذه المواد مباشرة بداء كرون أو التهاب القولون التقرحي، مشدداً على أن وجود المضافات ضمن الحدود المسموح بها لا يعني بالضرورة ضررها.
من جانبها، قالت نور فؤاد أحمد شلفاوي، أخصائية التغذية السريرية: إن تحليلاً علمياً لعدد من الدراسات المستقبلية أظهر ارتباط الفئات الأعلى استهلاكاً للأطعمة فائقة المعالجة بزيادة تقارب 37 % في خطر الإصابة بالسكري، و32 % للسمنة، و32 % لارتفاع ضغط الدم.
وأوضحت أن سهولة تناول هذه المنتجات وارتفاع كثافتها من السعرات الحرارية قد يدفعان إلى استهلاك كميات أكبر قبل الشعور بالشبع، مشيرة إلى أن الدراسات التجريبية تدعم احتمال زيادة استهلاك الطاقة والوزن.