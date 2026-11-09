الأطعمة فائقة المعالجة.. الاستهلاك المفرط يزيد المخاطر الصحية

أكد أطباء واختصاصيو تغذية أنّ الأطعمة فائقة المعالجة لا تتساوى جميعها في قيمتها الغذائية أو مستوى المخاطر الصحية المرتبطة بها، محذرين من أن الإفراط في استهلاك المنتجات الغنية بالسكريات المضافة والدهون المشبعة والصوديوم قد يرتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بالسمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، فضلاً عن تأثيرات محتملة في صحة الجهاز الهضمي وتوازن البكتيريا المعوية.

وأكدوا لـ«البيان» أنّ تصنيف الغذاء باعتباره «فائق المعالجة» لا يعني بالضرورة أنه ضار، إذ تشمل هذه الفئة منتجات تختلف بصورة كبيرة في مكوناتها وقيمتها الغذائية، مشددين على ضرورة التمييز بين درجة التصنيع وجودة المنتج، والاعتماد على قراءة الملصقات الغذائية ومراعاة الكميات المستهلكة بدلاً من إصدار أحكام عامة على جميع الأغذية المصنّعة.

وقال الدكتور طارق عسيلي، نائب عميد كلية العلوم الصحية بجامعة الشارقة والأستاذ المتخصص في سلامة الأغذية: إن مصطلح «الأطعمة فائقة المعالجة» أصبح شائعاً في النقاشات المتعلقة بالتغذية الصحية، رغم أن معناه لا يزال غير واضح لدى كثيرين، مؤكداً أن الغذاء أكثر تعقيداً من اختزاله في تصنيف واحد.

وأوضح أن المصطلح مستمد من نظام التصنيف الغذائي «نوفا»، الذي يصنف الأغذية وفقاً لطبيعة عمليات المعالجة والغرض منها ومدى كثافة تصنيعها، ويشمل الأطعمة الطازجة أو قليلة المعالجة، مثل الفواكه والبيض والحليب السادة، ومكونات الطهي كالزيوت والسكر والملح، والأطعمة المصنّعة كالجبن وبعض أنواع الخبز، وصولاً إلى الأطعمة فائقة المعالجة.

وبيّن أن الأطعمة فائقة المعالجة هي منتجات غذائية تتكون من مكونات عدة وتمر بمراحل متعددة من التصنيع، وغالباً ما تحتوي على مواد لا تُستخدم عادة عند تحضير الطعام منزلياً، مثل بعض المنكهات والمستحلبات والنشويات المعدلة.

وأكد أن نظام «نوفا» يعتمد على درجة المعالجة ومكونات المنتج وليس قيمته الغذائية، ولذلك قد تندرج المشروبات الغازية المحلاة والحلويات والوجبات الخفيفة ضمن الفئة نفسها التي تشمل بعض أنواع خبز الحبوب الكاملة والزبادي المنكّه وحبوب الفطور المدعّمة والمشروبات النباتية، رغم الاختلافات الواضحة في تركيبتها الغذائية.

فوائد

وأشار عسيلي إلى أن معالجة الأغذية ليست ممارسة حديثة، بل رافقت الإنسان منذ آلاف السنين، من خلال التجفيف والتخمير والتمليح والطهي، فيما أسهم تطور تقنيات البسترة والمعالجة الحرارية والتبريد والتغليف في تعزيز سلامة الأغذية وإطالة صلاحيتها والحد من الهدر.

وأضاف أن فوائد المعالجة تشمل تحسين القيمة الغذائية لبعض المنتجات عبر تدعيمها بالحديد وحمض الفوليك واليود وفيتامين «D»، كما يساعد تجميد الخضراوات بعد حصادها بفترة وجيزة في المحافظة على جزء كبير من قيمتها الغذائية خلال التخزين.

وأكد عسيلي أن المخاوف الصحية المتعلقة بالأطعمة فائقة المعالجة تستند إلى مجموعة متزايدة من الدراسات التي رصدت ارتباط الأنظمة الغذائية الغنية بها بالسمنة والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية، إلا أن تفسير هذه النتائج يتطلب الحذر.

وأوضح أن معظم الدراسات المتاحة رصدية قائمة على الملاحظة، وتساعد في تحديد الأنماط الصحية لدى شرائح سكانية واسعة، لكنها لا تكفي وحدها لإثبات العلاقة السببية المباشرة، حتى مع مراعاة الباحثين لعوامل نمط الحياة والظروف الاجتماعية والاقتصادية.

من جانبه، قال الدكتور شامشير كوتي، استشاري قسم الجهاز الهضمي: إن التكنولوجيا الغذائية الحديثة جعلت الطعام أسرع تحضيراً وأكثر توافراً، لكنها أوجدت منتجات مصممة لتكون سهلة الاستهلاك وجذابة المذاق، ما قد يشجع على تناولها بكميات كبيرة.

وأوضح أن المخاوف لا تقتصر على السعرات الحرارية، بل تمتد إلى البنية الفيزيائية للأطعمة وتأثيراتها المحتملة في الشعور بالشبع والسلوكيات الغذائية والتمثيل الغذائي.

وأشار إلى أن الإفراط المستمر في المشروبات المحلاة والوجبات الخفيفة المعبأة والوجبات الجاهزة قد يسهم في زيادة الوزن ومقاومة الأنسولين وارتفاع ضغط الدم واضطراب الكوليسترول، وهي عوامل خطر رئيسية للأمراض المزمنة.

وشدد على أن عدد المكونات أو المواد الحافظة ليس معياراً علمياً كافياً للحكم على المخاطر، محذراً من الاعتماد على العبارات التسويقية مثل «صحي» أو «طبيعي» أو «خالٍ من السكر»، ومؤكداً أن العادات الغذائية المتراكمة أهم من الخيارات الفردية العابرة.

بدورها، حذرت ميلاني ديسوزا، أخصائية التغذية السريرية، من الاعتماد المتكرر للأطفال والمراهقين على الوجبات الخفيفة فائقة المعالجة بديلاً عن الغذاء المتوازن، لما قد يسببه من نقص في الألياف والفيتامينات والمعادن والبروتينات الضرورية للنمو وتطور الدماغ وصحة العظام.

وأوضحت أن الاعتياد على الأطعمة شديدة الحلاوة أو الملوحة قد يؤثر في التفضيلات الغذائية لدى الأطفال ويجعل هذه المنتجات أكثر جاذبية مستقبلاً.

وأكدت أهمية توفير الفواكه والخضراوات والمكسرات والبيض والحبوب الكاملة والوجبات المنزلية، دون إشعار الأطفال بالذنب عند تناول المنتجات المعبأة أحياناً أو فرض قيود صارمة عليهم.

مناعة

وفي السياق ذاته، قال الدكتور مازن كارمو، استشاري أمراض الجهاز الهضمي: إن الإفراط في الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون والفقيرة بالألياف قد يغيّر توازن البكتيريا المعوية، ويقلل إنتاج حمض «البيوتيرات» الذي يساعد على تغذية خلايا القولون والحفاظ على صحتها.

وأوضح أن هذه التغيرات قد تسهم في زيادة الالتهابات منخفضة الدرجة والتأثير في المناعة المعوية، مشيراً إلى أن بعض المستحلبات الغذائية، ومنها «بولي سوربات 80» و«كربوكسي ميثيل السليلوز»، تخضع للدراسة لاحتمال تأثيرها في الطبقة المخاطية للأمعاء والميكروبيوم.

وأكد أن الأدلة البشرية لا تزال محدودة، ولا توجد أدلة قاطعة تربط هذه المواد مباشرة بداء كرون أو التهاب القولون التقرحي، مشدداً على أن وجود المضافات ضمن الحدود المسموح بها لا يعني بالضرورة ضررها.

من جانبها، قالت نور فؤاد أحمد شلفاوي، أخصائية التغذية السريرية: إن تحليلاً علمياً لعدد من الدراسات المستقبلية أظهر ارتباط الفئات الأعلى استهلاكاً للأطعمة فائقة المعالجة بزيادة تقارب 37 % في خطر الإصابة بالسكري، و32 % للسمنة، و32 % لارتفاع ضغط الدم.

وأوضحت أن سهولة تناول هذه المنتجات وارتفاع كثافتها من السعرات الحرارية قد يدفعان إلى استهلاك كميات أكبر قبل الشعور بالشبع، مشيرة إلى أن الدراسات التجريبية تدعم احتمال زيادة استهلاك الطاقة والوزن.