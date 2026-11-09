بلدية دبي: نهج استباقي لمواجهة تحديات الرقابة الغذائية الجديدة بدبي

كشفت بلدية دبي أنها تتبنى نهجاً استباقياً في التعامل مع التحديات الرقابية الجديدة التي فرضتها التحولات المتسارعة في القطاع الغذائي، بما في ذلك ظهور نماذج تشغيلية حديثة، تتطلب أدوات رقابية مبتكرة، والتي يتم التعامل معها عبر حلول تنظيمية ورقابية متقدمة، أبرزها: المطابخ السحابية والنمو المتسارع في خدمات توصيل الأغذية، وتوسع التجارة الإلكترونية للمنتجات الغذائية.

وأكدت البلدية لــ«البيان» أن هذه الجهود تأتي في إطار حرصها على ضمان سلامة الغذاء في جميع مراحل السلسلة الغذائية، وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة الرقابية، وأنها تعمل على تطوير حلول تنظيمية ورقابية متقدمة، تستجيب للمتغيرات المستجدة، وتواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال سلامة الغذاء، بما يدعم مكانة دبي كوجهة رائدة في هذا المجال.

وأشارت البلدية إلى أنها تواكب النمو المتسارع والتحولات المتواصلة في القطاع الغذائي، من خلال تطوير أدواتها الرقابية بصورة مستمرة، بما يضمن الحفاظ على أعلى مستويات سلامة الغذاء في مختلف النماذج التشغيلية الحديثة.

وفي هذا الإطار، تركز البلدية على عدد من الملفات الرقابية المستجدة، التي يتم التعامل معها عبر حلول تنظيمية ورقابية متقدمة، أبرزها:

المطابخ السحابية، فمع التوسع في هذا النموذج التشغيلي الحديث، عملت البلدية على تطوير آليات رقابية متخصصة، تراعي طبيعة عمل المطابخ السحابية ومتطلباتها الفنية، بما يضمن التحكم في مخاطر التلوث التبادلي بين المنتجات المختلفة، وتعزيز الالتزام بالممارسات الصحية السليمة داخل المنشآت.

كما دفع النمو المتسارع في خدمات توصيل الأغذية الذي يشهده قطاع توصيل الأغذية خلال السنوات الأخيرة، بلدية دبي إلى تحديث الأدلة والاشتراطات المنظمة لعمليات نقل وتوصيل الأغذية، لضمان المحافظة على سلامة المنتجات الغذائية خلال مراحل النقل والتسليم، إلى جانب تعزيز الحملات الرقابية، والتنسيق المستمر مع الجهات والشركاء المعنيين.

تجارة إلكترونية

وأشارت البلدية إلى أنها في ظل توسع التجارة الإلكترونية للمنتجات الغذائية، تواصل تطوير منظومتها الرقابية، لمواكبة التوسع في قنوات البيع الرقمية وسلاسل الإمداد الحديثة، من خلال تعزيز قدرات تتبع المنتجات الغذائية، ومراقبة سلاسل التوريد، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة والرقابة القائمة على المخاطر، ويعزز هذا التوجه القدرة على رصد المخاطر المحتملة، والتنبؤ بها، والاستجابة لها بكفاءة ومرونة، بما يضمن استدامة مستويات سلامة الغذاء، وحماية المستهلكين في بيئة غذائية تتسم بالتطور والتنوع.

وذكرت بلدية دبي أنها تنظر إلى هذه المتغيرات، ليس باعتبارها تحديات فقط، بل فرصاً لتعزيز الابتكار الرقابي وتطوير أدوات الإشراف والرقابة الغذائية، بما يضمن استمرار ريادة الإمارة عالمياً في مجال سلامة الغذاء وجودة الحياة.

وأشارت البلدية إلى أن فرق الرقابة لديها واصلت تنفيذ برامجها الرقابية المكثفة، وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال سلامة الغذاء، حيث نفذ قسم التفتيش الغذائي ما يزيد على 49,351 زيارة وجولة تفتيشية على المنشآت الغذائية في إمارة دبي، من بداية العام الجاري حتى نهاية سبتمبر الماضي.

وشملت هذه الجولات الزيارات الرقابية الدورية، والتفتيش المبني على تقييم المخاطر، وزيارات المتابعة والتحقق من استيفاء الإجراءات التصحيحية، إضافة إلى الحملات التفتيشية الموجهة، التي تستهدف الأنشطة ذات الأولوية.

وبيّنت البلدية أن عدد المؤسسات الغذائية التي خضعت للتفتيش خلال عام 2026، بلغ 26,205 منشآت غذائية، في إطار منظومة رقابية شاملة، تغطي مختلف الأنشطة الغذائية في الإمارة.