حزمة مساعدات من «الفارس الشهم 3» إلى غزة خلال أكتوبر



واصلت عملية «الفارس الشهم 3» الإماراتية خلال شهر أكتوبر الماضي جهودها الإنسانية والإغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر تنفيذ حزمة واسعة من المبادرات والمساعدات التي استهدفت تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة، والتخفيف من معاناتها في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع، وذلك من خلال توفير المأوى والغذاء ومياه الشرب وحليب الأطفال، إلى جانب دعم المخابز والمطابخ الشعبية لضمان استمرار توفير الاحتياجات الغذائية اليومية.

وشملت جهود العملية خلال أكتوبر توزيع 547 خيمة جديدة على الأسر الفلسطينية، بما يسهم في توفير المأوى والحماية للمتضررين، إلى جانب توزيع 29 ألفاً و903 علب من حليب الأطفال، و123 ألفاً و780 زجاجة مياه، في إطار الحرص على توفير الاحتياجات الضرورية، ولا سيما للأطفال والفئات الأكثر احتياجاً.

وفي سياق تعزيز الأمن الغذائي، واصلت العملية دعم 22 مخبزاً في القطاع، تنتج يومياً نحو 17 ألفاً و600 ربطة خبز، يستفيد منها أكثر من 88 ألف فلسطيني، كما قدمت الدعم لـ20 تكية ومطبخاً شعبياً، تعمل على إنتاج نحو 6 آلاف وجبة يومياً، يستفيد منها 30 ألف شخص، بما يعزز قدرة العائلات على الحصول على الغذاء بصورة منتظمة.