ضجيج مركبتك قد يقودها إلى الحجز.. ضوابط جديدة في الإمارات

حددت اللائحة التنفيذية الجديدة المنظمة للسير والمرور في دولة الإمارات ضوابط للتعامل مع المركبات التي تصدر ضجيجاً يتجاوز الحدود المقررة، تشمل قياس مستوى الصوت بأجهزة مخصصة، وتحرير مخالفة مرورية، وإحالة المركبة المخالفة إلى الحجز.

وبحسب قرار مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 2026 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، المنشور على منصة تشريعات الإمارات، تحدد مستويات الضوضاء المسموح بها للمركبات وفق المواصفات المعتمدة في الدولة.

وتحظر المادة 28 من اللائحة قيادة مركبة تصدر ضجيجاً شديداً يتجاوز الحدود المقررة.

وعند ضبط مركبة يشتبه في تجاوزها تلك الحدود، يتم إيقافها وقياس مستوى الضجيج باستخدام جهاز مخصص لذلك.

وفي حال أثبت القياس أن مستوى الضجيج تجاوز النسبة المحددة في بيانات المركبة والمواصفات القياسية المعتمدة في الدولة، تُحرر مخالفة مرورية بحق السائق، ثم تُحال المركبة إلى الأماكن المخصصة لحجز المركبات.

كما يتحمل سائق المركبة المخالفة جميع النفقات المترتبة على نقلها إلى موقع الحجز، فيما تملك سلطة الضبط المروري صلاحية تحديد الوسيلة المناسبة لنقل المركبة، سواء بقيادتها إلى موقع الحجز أو باستخدام الوسائل الفنية المناسبة.

وتوضح المادة 27 أن مستويات الصوت المسموح بها تخضع للمواصفات المعتمدة في الدولة، مع استثناء المركبات الجديدة المزودة بنظام عادم أصلي من المصنع لم يجرِ تعديله من الحكم المحدد في المادة بشأن معيار الضوضاء.

وتشكل هذه الأحكام جزءاً من اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور، التي تنظم مجموعة واسعة من متطلبات السلامة واستخدام المركبات على الطرق في الدولة.