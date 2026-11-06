أبزرها "اللياقة الطبية".. ضوابط جديدة للفحص الطبي لرخص القيادة في الإمارات

حددت اللائحة التنفيذية الجديدة المنظمة للسير والمرور في دولة الإمارات ضوابط اللياقة الصحية اللازمة لإصدار رخص القيادة وتجديدها، بما يشمل تقديم تقرير طبي معتمد يثبت قدرة الشخص على قيادة المركبة بصورة آمنة، وذلك ضمن أحكام تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2027.

وبحسب قرار مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 2026 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، المنشور عبر منصة تشريعات الإمارات، يشترط لإصدار رخصة القيادة أو تجديدها ثبوت اللياقة الصحية بموجب تقرير طبي معتمد من الجهات الصحية المختصة في الدولة، توافق عليه سلطة الترخيص.

ويتعين أن يثبت التقرير سلامة الجسم والبصر والعقل، والخلو من الأمراض أو العاهات التي تؤثر بصورة مباشرة في القدرة على قيادة المركبة بأمان، أو التي قد تعيق هذه القدرة أو تؤثر فيها.

وتنظم اللائحة كذلك آلية التعامل مع الحالات التي لا تثبت فيها اللياقة الطبية لطالب الحصول على رخصة من الفحص الأول، إذ تجيز إعادة الفحص خلال المدة التي تحددها سلطة الترخيص، على ألا يتجاوز إجمالي عدد الفحوص ثلاث مرات خلال سنة واحدة من تاريخ إجراء الفحص الأول.

وفي حال عدم ثبوت اللياقة الطبية بعد الفحص الثالث، فلا يسمح بإجراء فحص طبي جديد إلا بعد مرور مدة لا تقل عن سنة، وفقاً للضوابط الواردة في اللائحة.

كما تمنح اللائحة سلطة الترخيص، بعد أخذ رأي الجهات الطبية المختصة، إمكانية اقتراح معايير إضافية للفحوص الطبية اللازمة لإثبات اللياقة الصحية، على أن تعتمد من مجلس المرور الاتحادي.