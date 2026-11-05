التميز مسؤولية مستمرة وثمرة جهود جماعية

التكريم تتويج لسنوات من العمل والإنجازات



يحفز على مواصلة التطوير وترك أثر إيجابي في المجتمع





أكد عدد من الفائزين بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز2026 أن الجوائز تعكس أثر العمل المؤسسي وتكامل جهود فرق العمل، مشددين على أن التميز مسؤولية متواصلة وثمرة جهود جماعية، ومسيرة تقوم على تطوير الأداء والابتكار وتقديم خدمات أكثر كفاءة، بما يحقق مصلحة المجتمع ويعزز ريادة دولة الإمارات.

وقال محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن فوز الوزارة بجائزة «الجهات الأكثر تحسناً» يعكس توجهها في إدارة المشاريع التعليمية وتوجيهها بما يخدم مصلحة الطالب.

وأضاف: «الشعور بهذا الفوز لا يوصف؛ فهو تكريم مستحق لجهود فريق العمل. وأتوجه بتحية تقدير إلى العاملين في الوزارة، من معلمين وإداريين في المدارس والمباني الإدارية، فالجائزة ثمرة جهودهم وعطائهم، نعمل بروح الفريق الواحد، وأتمنى للجميع الصحة والعافية».

من جهته، قال فيصل المهيري، المدير العام لهيئة تنمية الموارد البشرية الحكومية، إن فوز الهيئة جاء تتويجاً لمبادرات أطلقتها خلال المرحلة الماضية، من بينها «مساعد الموارد البشرية» المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي يقدم أكثر من 130 خدمة لموظفي الحكومة، ويستفيد منه ما يزيد على 50 ألف موظف.

وأضاف: «هذه من المبادرات الرائدة التي أطلقناها، ونعمل على مواصلة ترسيخ ثقافة التميز في العمل الحكومي، على مستوى الجهة والموظفين، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي على النحو الأمثل لتطوير الخدمات والارتقاء بها».

من جانبها، قالت إيبان محمد، معلمة التربية الإسلامية في مدرسة مدينة الرياض، الحلقة الأولى، بإمارة أبوظبي، إن التميز رحلة متواصلة لا تتوقف عند إنجاز، وإن مواصلة السعي إلى الأفضل تتطلب التحلي بالابتكار والإبداع والمثابرة والإخلاص في خدمة الوطن.

وأضافت: «الإمارات قدمت لنا الكثير، وتستحق منا أن نبذل أقصى ما نستطيع من أجلها. رسالتي أن نتطلع دائماً إلى المستقبل، ونواصل الابتكار والإبداع، ونسعى إلى تقديم الأفضل لهذه الأرض الطيبة، حفاظاً على ما تحقق واستدامةً للتميز».

روح الفريق

من جانبه، قال يوسف عبدالله المنصوري، من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، إن فوز الهيئة بجائزة أفضل جهة في فئة تحسن الأداء جاء ثمرة جهود متواصلة وتوجيهات قيادتها، ممثلة برئيس الهيئة والمدير العام.

وأضاف: «عملنا بروح الفريق الواحد على تطوير الإجراءات والارتقاء بالأداء، وتُوّجت هذه الجهود بالفوز. إنه عرس حكومي نحتفي فيه بجميع الجهات الفائزة؛ فكل جهة بذلت جهوداً تستحق التقدير. ونؤكد لقيادتنا مواصلة مسيرة التميز خلال السنوات المقبلة».

بدورها، أعربت ميمونة هاشم الجوهري، مديرة مجمع زايد التعليمي في البرشاء والفائزة بجائزة أفضل مدير مدرسة، عن اعتزازها بالفوز، معتبرةً إياه بداية مسؤولية جديدة لمواصلة العمل والارتقاء بالأداء.

وقالت الجوهري: «أهدي الفوز إلى قيادتنا الرشيدة وأسرتي وفريق العمل في مجمع زايد التعليمي بالبرشاء، وإلى كل طالب وطالبة كانوا جزءاً من مسيرتي التعليمية. هذه الجائزة حصيلة إنجازات وتحديات، فالتميز لا يعرف نقطة نهاية، بل يتطلب مواصلة العمل وترك أثر طيب في حياة الآخرين. والوطن يستحق منا المزيد».

وأشارت إلى أن من أبرز إنجازات المجمع الفوز بجائزة EFQM للجودة على المستوى العالمي والتكريم في إسبانيا، إلى جانب إنجازات الطلبة، ومنها فوز أحدهم بلقب في تحدي القراءة العربي، وحصول طالب وطالبة على جائزتين عالميتين في الصين، وتكريمهما من الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم.

وقال علي حمادي، من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الفائزة بجائزة الجهة الأكثر تحسناً في الأداء عن فئة الهيئات، إن الفوز تتويج لجهود فريق عمل متكامل عمل خلال السنوات الماضية على إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي.

وأضاف أن الجائزة جاءت ثمرة للعمل الجماعي والتوجيهات المستمرة والحرص على تطوير مختلف مجالات العمل، لافتاً إلى أن فرحة الفوز تعكس حجم الجهود التي بذلها موظفو الهيئة وفرقها، وأن ما تحقق إنجاز شارك فيه جميع العاملين.

وأوضح حمادي أن الهيئة أحرزت تقدماً في مجالات التميز المؤسسي، وأن منظومة التقييم تقيس الأداء عبر أكثر من 11 معياراً، مشيراً إلى أن الهيئة حققت، خلال الدورة التقييمية الممتدة من عام 2024 إلى عام 2026، تقدماً أهّلها للفوز بالجائزة.

وأكد أن الإنجاز يحفز على مواصلة التطوير وتحسين الأداء خلال السنوات المقبلة.

مبادرات

كما قال شريف سليم العلماء، وكيل وزارة الطاقة، إن إطلاق التحالف العالمي لكفاءة الطاقة شكّل إحدى المبادرات المحورية التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، وساعد على إبراز دور دولة الإمارات وريادتها عالمياً في المبادرات النوعية.

وأضاف: «الجائزة تعكس الجهود المبذولة والأثر الذي حققته المبادرة في ترسيخ مكانة الدولة وإظهارها نموذجاً رائداً في كفاءة الطاقة. ونتطلع إلى مواصلة العمل وتقديم أفكار ومبادرات جديدة ومبتكرة، ونثق بأن المرحلة المقبلة ستحمل مزيداً من الإنجازات».