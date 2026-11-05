53.6 ألفاً زيادة متعاملي الكهرباء والمياه بدبي خلال 9 أشهر



كشف معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لــ «البيان» أن عدد حسابات متعاملي الكهرباء والمياه 1,380,844 حساباً بنهاية سبتمبر 2026 بزيادة 53 ألفاً و662 متعاملاً عن نهاية عام 2025، حيث كان يبلغ عدد المتعاملين مليوناً و327 ألفاً و182 متعاملاً.

وتعكس هذه الزيادة النمو السكاني والعمراني والاقتصادي المتواصل الذي تشهده دبي، والتوسع في المشاريع السكنية والتجارية والاستثمارية ومراكز الأعمال، بالتوازي مع ترسيخ مكانة الإمارة وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار والسياحة، حيث تعمل الهيئة وفق تخطيط استباقي على تطوير قدراتها وشبكاتها لمواكبة الزيادة المستمرة في الطلب، وضمان جاهزية البنية التحتية، لتلبية متطلبات النمو المستقبلي، وفق أعلى معايير الاعتمادية والكفاءة.

ويدعم هذا النمو بشكل مباشر أهداف هيئة كهرباء ومياه دبي في مجال التنمية المستدامة، ويتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية «D33» التي تم إطلاقها في عام 2023، وتهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033، وتعزيز موقع الإمارة ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.

ونجحت هيئة كهرباء ومياه دبي في استقطاب مؤسسات عالمية رائدة إلى دبي من خلال نموذج المنتج المستقل للطاقة والمنتج المستقل للمياه والطاقة لإنتاج الكهرباء والمياه بشكل مستدام بأقل الأسعار في العالم.

وتواصل هيئة كهرباء ومياه دبي تركيزها على ضمان توفير خدمات موثوقة ومستدامة لتلبية الطلب المستقبلي.