زيد.. من طيّ الورق إلى حلم الهندسة المعمارية



من ورقة مسطحة إلى مجسم، تتداخل تفاصيله بعشرات الطيات، يصنع زيد غنايم، البالغ من العمر 18 عاماً، أعمالاً فنية، تعكس شغفه بفن «الأوريغامي»، في رحلة بدأها في الخامسة من عمره، ويطمح إلى مواصلتها عبر دراسة الهندسة المعمارية.

يشتهر زيد بتحويل الأوراق البسيطة إلى أعمال فنية وهندسية يدوية دقيقة ومبهرة، تتطلب صبراً ومهارة عالية، حيث بدأت علاقته بالأوريغامي حين اكتشفه عبر «يوتيوب»، فتعلّم بنفسه، من خلال مشاهدة المقاطع والتجربة المتكررة.

وعلى مدى نحو 13 عاماً تطورت مهاراته من اتباع التعليمات إلى ابتكار تصاميمه الخاصة، مستفيداً من قدراته البصرية والمكانية في تتبّع تسلسل الطيات، وفهم كيفية تجميع الأجزاء لتشكيل مجسم متكامل، ويصمم نماذج معقدة، يتطلب إنجاز بعضها استخدام ما يصل إلى 64 ورقة، إلى جانب تصاميم أصلية، ويمتد اهتمام زيد إلى تعليم الآخرين، إذ أعد كُتيباً إرشادياً لتعلم الأوريغامي، ويقدم ورشاً تطوعية في مدرسة «جيمس فيرست بوينت»، حيث يدرس في الصف الثالث عشر، ناقلاً خبرته إلى طلبة يرغبون في خوض التجربة، ويتيح لهم تجربة صنع قلب ورقي، ليمنح المبتدئين مدخلاً بسيطاً إلى هذا الفن، ويفتح مساحة للتواصل من خلال مشاركة الطي خطوة بخطوة. ويتطلع زيد إلى دراسة الهندسة المعمارية، واستكشاف سبل توظيف شغفه بالأشكال والهياكل الورقية في تصميم المباني والمشاريع المستقبلية، بما فيها مشاريع في دبي، ويأمل كذلك في تطوير مشروعه «زيد أوريغامي»، والحصول على مزيد من الفرص لعرض أعماله، وتعليم هذا الفن.