المرور والترخيص بالفجيرة يعتلي قمة تصنيف خدمات حكومة الإمارات

صالح الظنحاني: تبنّي الحلول الذكية والخدمات الاستباقي

جمعة الزحمي: قنوات خدمية ذكية تختصر الوقت والجه





حقق مركز خدمات المرور والترخيص بالفجيرة إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل التميز الحكومي في دولة الإمارات، بعدما اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نتائج الدورة السادسة لتقييم مراكز خدمات حكومة الإمارات، ليصبح المركز أول مركز خدمات حكومية يحقق تصنيف 7 نجوم، مواصلاً مسيرة ريادية حافلة بالإنجازات والتميز المؤسسي.

وأكد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، أن حصول المركز على تصنيف 7 نجوم، يمثل محطة تاريخية جديدة في مسيرة التميز المؤسسي، ويجسد رؤى القيادة الرشيدة في الارتقاء بالخدمات الحكومية إلى مستويات عالمية استثنائية، تضع سعادة المتعامل وجودة الحياة في مقدم الأولويات، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز جاء بفضل الدعم المتواصل من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الذين وفروا البيئة الداعمة لتطوير منظومة الخدمات، وفق أعلى المعايير العالمية.

وأوضح الكعبي أن الوصول إلى تصنيف 7 نجوم لم يكن هدفاً بحد ذاته، بل ثمرة مسيرة تطوير مؤسسي مستمرة، ارتكزت على الابتكار والتحول الرقمي والاستباقية في تقديم الخدمات، وإعادة هندسة رحلة المتعامل، وتبسيط الإجراءات، وتصفير البيروقراطية، ما أسهم في تحقيق زمن إنجاز قياسي، لا يتجاوز أربع دقائق للمعاملة الواحدة منذ تقديمها وحتى استكمالها، مؤكداً أن هذا التتويج يعكس كفاءة فرق العمل، وتكامل جهودها، والتزامها الراسخ بتقديم خدمات حكومية تفوق توقعات المتعاملين.

وأضاف القائد العام أن هذا الإنجاز يعزز المكانة الريادية لشرطة الفجيرة، ويؤكد قدرتها على مواكبة التوجهات المستقبلية لحكومة الإمارات، مشدداً على أن التميز رحلة مستمرة لا تعرف حدوداً، وأن شرطة الفجيرة ستواصل الاستثمار في الابتكار والتقنيات الحديثة، وتأهيل الكوادر الوطنية، لتطوير خدمات ذكية واستباقية، ترتقي بجودة الحياة، وترسخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في الخدمات الحكومية المستقبلية.

من جانبه، أكد العميد صالح محمد الظنحاني رئيس مركز خدمات المرور والترخيص، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الفجيرة، أن حصول المركز على تصنيف 7 نجوم، يجسد نجاح منظومة عمل متكاملة، تقوم على التطوير المستمر، ورفع كفاءة الأداء، وتبسيط الإجراءات، مشيراً إلى أن المركز حرص على إحداث نقلة نوعية في تجربة المتعامل، من خلال تبنّي الحلول الذكية والخدمات الاستباقية، وتطوير آليات تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يضمن سرعة الإنجاز وسهولة الوصول إلى الخدمات، مؤكداً أن هذا الإنجاز يمثل مسؤولية مضاعفة لمواصلة التطوير، والمحافظة على مستويات الريادة والتميز.

بدوره، أوضح العميد جمعة سالم الزحمي نائب رئيس مركز خدمات المرور والترخيص، مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة الفجيرة، أن التحول الرقمي الشامل لخدمات الترخيص، أسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، من خلال إتاحة إنجاز المعاملات إلكترونياً، دون الحاجة إلى مراجعة المركز، وتطوير قنوات خدمية ذكية ومتكاملة، تختصر الوقت والجهد، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة تطوير الخدمات الرقمية، وتوسيع نطاق الخدمات الاستباقية، بما يعزز كفاءة العمليات، ويرتقي بتجربة المتعاملين إلى مستويات أكثر تقدماً.

ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لمسيرة ريادية حافلة بالتميز، إذ حصل مركز خدمات المرور والترخيص بالفجيرة في فبراير 2014 على تصنيف 5 نجوم، ضمن نظام النجوم العالمي للخدمات الحكومية المتميزة، ليصبح أول جهة تابعة لوزارة الداخلية تنال هذا التصنيف. وفي عام 2021، ارتقى إلى مستوى جديد من التميز، بحصوله على تصنيف 6 نجوم كأول مركز على مستوى الدولة، قبل أن يتوج مسيرته اليوم بإنجاز تاريخي جديد، تمثّل في نيله تصنيف 7 نجوم، بما يعكس ريادته المستمرة في تطوير الخدمات وتعزيز تجربة المتعاملين.

واستحق المركز تصنيف 7 نجوم بفضل تميزه في مجموعة من المعايير النوعية، أبرزها سرعة إنجاز الخدمات، وتصفير البيروقراطية، وتبنّي الخدمات الاستباقية، ورفع كفاءة التحول الرقمي، وتسهيل رحلة المتعامل عبر قنوات ذكية متكاملة، إلى جانب توفير تجربة خدمية استثنائية، وفق أفضل الممارسات العالمية، ما عزز مكانته نموذجاً رائداً في الخدمات الحكومية المستقبلية.

ويقدم المركز خدمات رقمية متكاملة، عبر تطبيق وزارة الداخلية.