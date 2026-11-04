سيف بن زايد: محمد بن راشد جعل الطموح هوية إماراتية

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، جعل الطموح هوية إماراتية، والريادة نهجاً راسخاً، والمستقبل واقعاً تصنعه الإمارات.

ودوّن سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أنتم من جعلتم الطموح هويةً إماراتية، والريادة نهجاً راسخاً، والمستقبل واقعاً تصنعونه لا وعداً تنتظرونه. وعلّمتمونا أن المركز الأول ليس رقماً نبلغه، بل عهدٌ نصونه، وأن أعظم الإنجازات ما يترك أثراً في حياة الإنسان».

وأضاف سموه: «وما تحقق اليوم ثمرةُ توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، ورؤيتكم التي جعلت من كل قمةٍ نبلغها بدايةً لقمةٍ أعلى».

وتابع سموه: «نتبارك بقيادتكم سيدي، ونعتز بتقديركم وساماً على صدورنا، وأمانةً في أعناقنا. ونجدد العهد بأن نبقى على قدر الثقة، وأن تكون عزائمنا أكبر من إنجازاتنا، وطموحاتنا أبعد من آفاقنا، لتبقى الإمارات في الصدارة، والإنسان غايتنا، والتميز عهدنا».

وجاءت تدوينة سمو الشيخ سيف بن زايد عقب اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نتائج الدورة الجديدة من نظام النجوم لتصنيف خدمات حكومة الإمارات، والذي شمل 179 قناة خدمية في 27 جهة حكومية، وتصدر نتائجه مركز خدمات المرور والترخيص في إمارة الفجيرة بتحقيق تصنيف 7 نجوم.