«البعثة الذكية» تنجز 4285 طلب تصديق



كشفت وزارة الخارجية، ممثلة في إدارة شؤون القنصلية، عن مواصلة مشروع «البعثة الذكية» تحقيق نتائج نوعية في تطوير الخدمات القنصلية، حيث أنجز المشروع 4285 طلب تصديق وخدمة قنصلية متنوعة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، شملت إصدار وثائق العودة، وتصديق المستندات الفردية والتجارية، وإصدار شهادات «لمن يهمه الأمر»، إلى جانب مجموعة من الخدمات المقدمة لمواطني الدولة والمقيمين والزوار.

وبحسب تقرير حديث صادر عن الوزارة، سجلت خدمات «البعثة الذكية» معدلات استخدام متنامية على مدار العام، إذ بلغ عدد الطلبات المنجزة 582 طلباً خلال يناير، و630 طلباً في فبراير، و407 طلبات في مارس، و405 طلبات في أبريل، فيما تم إنجاز 340 طلباً خلال مايو، و471 طلباً في يونيو، و532 طلباً في يوليو، و424 طلباً في أغسطس، و494 طلباً في سبتمبر.

ويعد مشروع «البعثة الذكية» إحدى المبادرات الرائدة التي تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتقديم الخدمات القنصلية بصورة مبتكرة واستباقية، وتتيح المنصة للمتعاملين الاستفادة من خدماتها عبر تقنية التعرف إلى الوجه، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز كفاءة إنجاز المعاملات.

كما توفر «البعثة الذكية» إمكانية التفاعل المباشر مع المتعاملين دون الحاجة إلى تدخل بشري، من خلال الاعتماد على تقنيات ثلاثية الأبعاد و«الهولوغرام»، بما يضمن تقديم الخدمات المطلوبة على مدار الساعة وبجودة عالية.

وتشمل الخدمات أيضاً خيار «الموظف الافتراضي» الذي يتيح للمتعاملين التواصل المباشر بعدة لغات، الأمر الذي يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات القنصلية وتوفير الدعم اللازم، خصوصاً في الحالات الطارئة.

ويأتي مشروع «البعثة الذكية»، الذي أطلقته وزارة الخارجية عام 2024، في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز ريادتها العالمية في مجال الخدمات الحكومية الذكية.