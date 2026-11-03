«الفارس الشهم 3» تعالج 20 ألف مريض في غزة خلال أكتوبر

واصلت عملية «الفارس الشهم 3» جهودها الإنسانية في القطاع الصحي بقطاع غزة، حيث تمكنت خلال شهر أكتوبر الماضي، من تقديم الخدمات العلاجية لـ 20 ألفاً و325 مريضاً عبر منظومتها الطبية التي تشمل مركز الإمارات الطبي، ومركز الإمارات الطبي التخصصي، والعيادات المتنقلة، في إطار الدعم الطبي المستمر للتخفيف من معاناة السكان وتعزيز فرص حصولهم على الرعاية الصحية.

وأظهرت الإحصاءات الشهرية أن الأسبوع الأول من أكتوبر شهد علاج 5084 حالة مرضية، منها 2636 حالة في مركز الإمارات الطبي، و2228 حالة في مركز الإمارات الطبي التخصصي، فيما استفاد 220 مريضاً من الخدمات المقدمة عبر العيادات المتنقلة.

وفي الأسبوع الثاني، ارتفع عدد المستفيدين إلى 5424 حالة، توزعت بواقع 2658 حالة في مركز الإمارات الطبي، و2126 حالة في مركز الإمارات الطبي التخصصي، إلى جانب 640 حالة تلقت العلاج من خلال العيادات المتنقلة.

أما الأسبوع الثالث، فقد شهد علاج 5206 حالات، منها 2750 حالة في مركز الإمارات الطبي، و2117 حالة في مركز الإمارات الطبي التخصصي، إضافة إلى 339 حالة عبر العيادات المتنقلة.

وخلال الأسبوع الرابع من الشهر، قدمت الفرق الطبية التابعة للعملية الرعاية الصحية لـ 4611 مريضاً، بواقع 2512 حالة في مركز الإمارات الطبي، و1907 حالات في مركز الإمارات الطبي التخصصي، بينما عالجت العيادات المتنقلة 192 حالة.

وتعكس هذه الأرقام حجم الجهود الطبية المتواصلة التي تنفذها عملية «الفارس الشهم 3» لتوفير الرعاية الصحية للسكان في ظل التحديات الإنسانية الراهنة، من خلال تعزيز قدرات المرافق الصحية وتوفير الخدمات العلاجية والتخصصية، إلى جانب تشغيل العيادات المتنقلة للوصول إلى المرضى في المناطق التي يصعب فيها الحصول على الخدمات الطبية.