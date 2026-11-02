4500 مشارك في الموسم السابع لـ «إمارات الأمان»



تحت شعار «الأمان مسؤولية مشتركة»، تجمع فعاليات الموسم السابع من «إمارات الأمان» مختلف فئات المجتمع في تجربة تفاعلية تمزج بين التحديات البدنية والذهنية والأنشطة الثقافية والفنية، وتترجم قيم التعاون والانتماء والمسؤولية المجتمعية إلى منافسات وتجارب مشتركة، بجوائز تتجاوز قيمتها مليون درهم، فيما تشهد النسخة الحالية استحداث فئة جديدة مخصصة للأسر للمرة الأولى، بالتزامن مع عام الأسرة.

وانطلقت الفعالية التي تنظمها مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا»، بالتعاون مع دبي مول – إعمار، على جسر زعبيل دبي مول، وتستمر حتى الخميس المقبل.

واستقطبت الفعالية في نسختها السادسة أكثر من 4500 مشارك ضمن 1000 فريق، إلى جانب أكثر من 40 ألف زائر يومياً، فيما تسعى النسخة السابعة إلى توسيع المشاركة المجتمعية وتعزيز دور المؤسسات والأفراد في بناء مجتمع آمن ومتماسك.

وأكد خليفة إبراهيم السليس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا»، أن فعالية «إمارات الأمان» أصبحت على مدار مواسمها السبعة منصة مجتمعية تجمع مختلف فئات المجتمع تحت مظلة واحدة، وتعكس ما تتمتع به دولة الإمارات من أمن واستقرار وتلاحم مجتمعي.

وأوضح أن استحداث فئة «أساس المجتمع» المخصصة للأسر في الموسم السابع يأتي انطلاقاً من أهمية دور الأسرة في غرس قيم المسؤولية والانتماء والوعي الأمني لدى الأجيال الجديدة، لافتاً إلى أن توسيع فئات المشاركة وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تصميم التحديات، إلى جانب الأنشطة الثقافية والفنية، تعكس حرص المؤسسة على تطوير الفعالية عاماً بعد عام، والوصول إلى مختلف شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين، وتعزيز مشاركتهم في الحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار التي تنعم بها الدولة.

وتشمل المنافسات أربع فئات رئيسية، هي «حماة المجتمع» للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص الأمنيين، و«قادة المجتمع» للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص غير الأمنيين، و«روح المجتمع» التي تضم فرق النساء والناشئين من عمر 16 إلى 20 عاماً وفرق الجمهور العام، إضافة إلى الفئة الجديدة «أساس المجتمع» المخصصة للأسر، والتي رُصدت لها جوائز حصرية تشمل هدايا ومزايا تناسب مختلف الأعمار، وتتيح للعائلات خوض تجارب مشتركة تعزز الروابط الأسرية.

وتتضمن الفعالية 16 تحدياً تفاعلياً، منها 14 تحدياً جماعياً للفرق، إلى جانب تحديات فردية لا تتطلب التسجيل المسبق، فيما تتطلب المشاركة في المنافسات الجماعية تشكيل فريق من أربعة أشخاص والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للفعالية.

ومن المقرر تتويج 12 فريقاً فائزاً بالمراكز الثلاثة الأولى ضمن الفئات الأربع، خلال حفل تكريم يقام في التاسع من نوفمبر الجاري، ويشمل أيضاً تكريم الشركاء والرعاة والداعمين.