الإمارات.. 24.8 متوسط درجات الحرارة خلال نوفمبر



أكد المركز الوطني للأرصاد، أن درجات الحرارة المتوقعة، لشهر نوفمبر الجاري ستكون حول المعدل بمقدار 24.8 درجة مئوية، وأن معدل سقوط الأمطار بواقع 6.9 ملم، لافتاً إلى أن الرطوبة النسبية في الهواء تشهد زيادة في الصباح الباكر، نتيجة مرور كتل هواء على منطقة الخليج نحو الدولة، ما يهيئ الفرصة لتكوّن الضباب الخفيف والكثيف على مناطق متفرقة، حيث تبلغ نسبة الرطوبة العظمى 80 %.



وأوضح المركز أن الرياح السائدة خلال نوفمبر جنوبية شرقية في الصباح، تتحول أثناء النهار إلى شمالية غربية، وتنشط سرعة الرياح الشمالية في بعض الأيام مثيرة للغبار.

وبحسب الإحصاءات المناخية لشهر نوفمبر، فإن أعلى كمية أمطار مسجلة في هذا الشهر كانت في عام 2013، وتحديداً في «جزيرة دلما»، بواقع 211.4 ملم، بينما شهد نوفمبر 2024، تسجيل أعلى درجة حرارة في منطقة سويحان، التي سجلت 40.1 درجة.

ووفقاً للإحصاءات، شهد 2009 تسجيل أقل درجة حرارة خلال نوفمبر بواقع 4.1 درجات مئوية وذلك في منطقة جبل جيس، في الوقت الذي شهد فيه نوفمبر 2024 تسجيل أكبر عدد لمرات تكرار الضباب، بواقع 21 يوماً للضباب الكثيف، و5 أيام للضباب الخفيف.

وأما في ما يخص أعلى سنة شهدت تكرار حدوث الغبار، فسجلت منطقة مطار زايد الدولي، في 2000 وفي 2001، تكراراً لحدوث الغبار بواقع مرتين، في الوقت الذي شهد فيه 2013 تسجيل أعلى سرعة رياح، بواقع 97 كيلو متراً في الساعة، وذلك في منطقة الرويس.

ووفقاً للأرقام والإحصاءات التي نشرها المركز، فإن أعلى مجموع يومي للإشعاع الشمسي، سجل في 2017 بواقع 7306 وات في الساعة متر مربع، في دبي، بينما كان شهر نوفمبر من 2019، الأدنى من حيث المجموع اليومي للإشعاع الشمسي، والذي سجل 694 وات في الساعة متر المربع في دبي.