دبي.. 10.3 كيلومترات طول النفق العميق لتصريف الأمطار



أكدت بلدية دبي مواصلة تطوير منظومة تصريف مياه الأمطار من خلال مشروع النفق العميق، الذي يعد إنجازاً نوعياً في قطاع البنية التحتية المستدامة، حيث يمتد النفق بطول يبلغ 10.3 كيلومترات، وبعمق يتراوح بين 40 إلى 60 متراً تحت سطح الأرض، وبقطر داخلي يبلغ 10 أمتار.

وأوضحت أن هذا المشروع يجسد نهجاً استراتيجياً في تعزيز كفاءة البنية التحتية، ورفع الجاهزية للتغيرات المناخية، ومواكبة النمو الحضري المتسارع للإمارة وتطوير بنية تحتية مستدامة.

ويمتد نطاق الخدمات التي يقدمها النفق ليغطي مساحة واسعة تصل إلى 500 كيلومتر مربع، ما يسهم في رفع كفاءة تصريف المياه بفاعلية عالية.

وبينت بلدية دبي أن المشروع يتضمن منظومة ضخ متطورة تضم 4 مضخات رئيسية تصل طاقتها الاستيعابية الإجمالية إلى 36 متراً مكعباً في الثانية. وتشمل قائمة المناطق الحيوية والمستفيدة من هذا المشروع الاستراتيجي كلاً من: منطقة جبل علي، ومنطقة إكسبو 2020، والمدينة السكنية دبي الجنوب، إضافة إلى مدينة مطار آل مكتوم الدولي.

ويأتي هذا المشروع تجسيداً لرؤية بلدية دبي في تقديم حلول مستدامة تلبي احتياجات الحاضر وتضمن الجاهزية الكاملة لمتطلبات المستقبل، ترسيخاً لمكانة دبي مدينة عالمية رائدة في كفاءة بنيتها التحتية.