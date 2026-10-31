«الاتحاد للماء والكهرباء»: جودة مياه الشرب أولوية والإمدادات مستمرة



طمأنت شركة الاتحاد للماء والكهرباء المتعاملين، عبر رسائل نصية وجهتها إليهم، بشأن سلامة مياه الشرب وجودتها، مؤكدة أن المحافظة على جودة المياه تأتي في مقدمة أولوياتها، وأن الإجراءات الوقائية التي تتخذها لن تؤثر على استمرارية الإمدادات.

وأكدت الشركة في رسائلها النصية مواصلة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتحقق من مطابقة مياه الشرب للمعايير المعتمدة، في إطار حرصها على ضمان سلامة المياه وجودتها واستمرار توفيرها للمتعاملين.

وجاء في نص الرسالة: «عزيزي المتعامل، تؤكد الاتحاد للماء والكهرباء أن سلامة مياه الشرب وجودتها تأتي في مقدمة أولوياتها. نواصل اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتحقق من مطابقة المياه للمعايير المعتمدة. نطمئنكم بأن هذه الإجراءات لن تؤثر على استمرارية الإمدادات. شكراً لثقتكم».

وشددت الشركة على أن الإجراءات الوقائية لن تنعكس على استمرارية إمدادات المياه، في رسالة طمأنة مباشرة للمتعاملين تؤكد اهتمامها بسلامة مياه الشرب والمحافظة على جودة الخدمات المقدمة.