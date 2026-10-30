بلدية دبي تفتح باب التسجيل في «مواهب المستقبل»



أعلنت بلدية دبي عن فتح باب التقديم لبرنامج «مواهب المستقبل» لعام 2026، والذي يهدف إلى استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة ومنحهم فرص الابتعاث الدراسي داخل الدولة في تخصصات نوعية ومستقبلية، ويهدف إلى بناء مستقبل مهني واعد للكوادر الوطنية وتزويدهم بالمهارات المطلوبة.



وأوضحت البلدية أن البرنامج يوفر للمقبولين حزمة من المزايا التشجيعية، تتضمن: صرف مكافأة شهرية طول فترة الدراسة، وفرصة للتعيين الفوري بعد الحصول على المؤهل العلمي المطلوب.



وحددت بلدية دبي مجموعة من الشروط للتقدّم للبرنامج، تشمل: أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون الطالب في السنة الدراسية الثالثة أو الرابعة من التخصص المطلوب، وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 3 درجات. كذلك يجب ألا يجمع المتقدم بين أكثر من منحة دراسية في الوقت نفسه، ويكون قد أتم الخدمة الوطنية بالنسبة لفئة الذكور.



تخصصات

وبحسب البلدية يغطي البرنامج مجموعة واسعة من التخصصات الحيوية والمهمة، وتشمل: الهندسة بأنواعها: الزراعية، الإلكترونية، المدنية، المعمارية، الكهربائية، الميكانيكية، الصناعية، الكيميائية، البيئية، الإلكتروميكانيكية، الكمبيوتر، الطاقة المتجددة، والاتصالات. كذلك التخصصات التقنية والعلمية: تكنولوجيا الأغذية وسلامتها، التغذية التطبيقية، الأمن السيبراني، الشبكات وأمن المعلومات، الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، التحليل الجنائي الرقمي، نظم المعلومات الجغرافية، علوم البيئة، علوم الفيزياء والكيمياء، والجيولوجيا.