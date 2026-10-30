1011 طائرة مساعدات من «الفارس الشهم 3» لدعم الفلسطينيين



أرسلت عملية «الفارس الشهم 3» منذ انطلاقها 1011 طائرة مساعدات لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، منها 218 طائرة ضمن مبادرة «طيور الخير»، التي شكلت أحد أهم المسارات الإنسانية لإيصال المساعدات إلى داخل القطاع.

وتشكل «عملية الفارس الشهم 3» منظومة إنسانية متكاملة تهدف إلى تقديم مختلف أشكال الدعم والإسناد للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال حشد الإمكانات اللوجستية والموارد الإنسانية وتسخير جميع الوسائل المتاحة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في أسرع وقت ممكن.

ومنذ انطلاقها، عملت «عملية الفارس الشهم 3» على بناء شبكة متكاملة من الجهود الإنسانية والإغاثية، ارتكزت على التنسيق المستمر بين مختلف الجهات والمؤسسات المعنية، بما يضمن استدامة تدفق المساعدات وتنوعها وفقاً للاحتياجات الملحة داخل القطاع، حيث شملت هذه المساعدات المواد الغذائية الأساسية، والأدوية والمستلزمات الطبية، ومواد الإيواء، فضلاً عن العديد من الاحتياجات الضرورية التي تم توفيرها لدعم الأسر الفلسطينية المتضررة.

وفي إطار تعزيز كفاءة إيصال المساعدات، لعب المجال الجوي دوراً محورياً في هذه الجهود الإنسانية، حيث تم تسخير قدرات النقل الجوي للوصول إلى المناطق التي يصعب إيصال المساعدات إليها بالوسائل التقليدية، وأسهمت عمليات الإنزال الجوي في توفير الدعم الإغاثي بشكل مباشر وسريع، ما عكس مرونة العملية وقدرتها على التعامل مع التحديات الميدانية المختلفة.

جهود

كما برزت عملية طيور الخير كأحد النماذج الرائدة في العمل الإغاثي الجوي، وأسهمت هذه العمليات في توفير كميات كبيرة من الاحتياجات الأساسية للسكان، خصوصاً في المناطق التي واجهت تحديات في وصول قوافل المساعدات إليها، الأمر الذي عزز من فاعلية الاستجابة الإنسانية وسرعة وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً.

وتؤكد هذه الأرقام حجم الجهد الإنساني المتواصل الذي تبذله «عملية الفارس الشهم 3»، باعتبارها منظومة متكاملة لا تقتصر على إرسال المساعدات فقط، وإنما تعتمد على التخطيط والتنسيق وتوظيف مختلف الوسائل والقدرات لضمان وصول الدعم إلى الأشقاء الفلسطينيين بكفاءة وفاعلية.