«المستشفى الإماراتي العائم» يعالج 35 ألفاً و697 غزيّاً



قدم المستشفى الإماراتي العائم، بميناء العريش الدولي في جمهورية مصر العربية، منذ تدشينه في الـ 24 من فبراير 2024 وحتى الآن، خدمات علاجية إلى 35 ألفاً و697 غزيّاً.

ويأتي المستشفى كونه مشروعاً إنسانياً رائداً، أطلقته دولة الإمارات ضمن عملية «الفارس الشهم 3» بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

ومن خلال عمله على تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة والمتكاملة للمرضى والمصابين على مدار الساعة أصبح المستشفى نموذجاً بارزاً للتضامن الإنساني الإماراتي مع الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بما يوفره من خدمات علاجية متقدمة، تلبي احتياجات المرضى والمصابين.

ويضم المستشفى كوادر طبية وإدارية إماراتية من مختلف التخصصات، بطاقة استيعابية 100 سرير للمرضى، و100 سرير آخر لمرافقيهم، كما يشتمل على تجهيزات طبية حديثة، تشمل غرف عمليات متطورة، ووحدات للعناية المركزة، وأقساماً للأشعة والمختبرات.

وخلال فترة عمله تمكن المستشفى من إجراء العديد من العمليات الجراحية الدقيقة والمعقدة، بما في ذلك جراحات المناظير للمصابين بإصابات حرجة، فيما شهد توسعات متواصلة، كان أبرزها افتتاح قسم للعلاج الطبيعي، بما يعزز جودة الرعاية الصحية المقدمة، ويسهم في تسريع مراحل التعافي.

ويمتلك المستشفى القدرة على تنفيذ ما يصل إلى 15 عملية جراحية يومياً، إلى جانب تقديم نحو 25 جلسة علاج طبيعي يومياً، ما يعكس جاهزيته العالية للتعامل مع مختلف الحالات الطبية.

ومنذ افتتاحه أدى المستشفى دوراً محورياً في توفير الرعاية الطبية المتقدمة للنازحين والمصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وحرص دولة الإمارات على دعم الأشقاء في أوقات الأزمات.

ولم تقتصر جهود المستشفى على الجانب العلاجي فحسب، بل امتدت إلى تنظيم برامج وفعاليات ترفيهية واجتماعية لدعم المرضى نفسياً، شملت أنشطة متنوعة للأطفال وفعاليات ترفيهية، هدفت إلى نشر الأمل، وتعزيز الروح المعنوية لدى المصابين خلال رحلة العلاج والتعافي.

كما استقبل المستشفى خلال العام الماضي عدداً من الوفود الطبية والإنسانية، إلى جانب مسؤولين إماراتيين ودوليين، للاطلاع على سير العمل، ومتابعة الجهود المبذولة في تقديم الرعاية الصحية والإنسانية للمرضى والمصابين.