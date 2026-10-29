99 % امتثال المنشآت البيطرية في دبي خلال 2026



كشفت بلدية دبي أن قسم الرقابة البيطرية بإدارة خدمات الصحة العامة في البلدية نفذ 787 زيارة تفتيشية على العيادات والمستشفيات البيطرية في الإمارة خلال عام 2026 حتى نهاية الربع الثالث، ضمن جهود رقابية وتوعوية متواصلة تهدف إلى تعزيز الامتثال والارتقاء بجودة الخدمات البيطرية وصحة الحيوان، وأسفرت أعمال التفتيش عن مستوى متميز من الالتزام لدى المنشآت البيطرية في دبي، حيث بلغت نسبة الامتثال 99 %، ما يعكس وعي القطاع البيطري وحرصه على تطبيق أفضل الممارسات والاشتراطات التنظيمية، ويؤكد نجاح الجهود المشتركة في تعزيز جودة الخدمات البيطرية وحماية صحة الحيوان والمجتمع.

وأوضحت البلدية أن ثمة اهتماماً كبيراً بتوفير خدمات بيطرية متكاملة تدعم صحة الحيوان وتعزز مفاهيم الرفق به والصحة العامة. وفي هذا الإطار، تتوزع الخدمات البيطرية في الإمارة بين العيادات التابعة لبلدية دبي والمنشآت البيطرية الخاصة المرخصة، مبينة أن هناك 3 عيادات بيطرية تابعة لبلدية دبي، هي: عيادة الخوانيج البيطرية وتشمل عيادة للحيوانات الأليفة وعيادة لحيوانات المزرعة، وعيادة الليسيلي البيطرية والمتخصصة في تقديم الخدمات لحيوانات المزرعة، وعيادة حتا البيطرية وتضم عيادة للحيوانات الأليفة وأخرى لحيوانات المزرعة.

وتواصل بلدية دبي جهودها في تعزيز منظومة الصحة البيطرية والرقابة على الحيوانات والمنتجات البيطرية، من خلال تنفيذ الفحوصات والتحصينات وتقديم خدمات الرعاية والعلاج، إلى جانب تكثيف أعمال التفتيش والحجر البيطري، بما يدعم الوقاية من الأمراض الحيوانية ويحافظ على الصحة العامة وسلامة المجتمع.