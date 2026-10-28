بلدية مدينة أبوظبي تدعو إلى تجديد عقود العزب عبر «تم»



دعت بلدية مدينة أبوظبي أصحاب العزب إلى المبادرة بتجديد عقود الإيجار عبر منصة الخدمات الحكومية الرقمية «تم»، مؤكدة أن الالتزام بتجديد العقد في الموعد المحدد يضمن استمرارية الانتفاع بالعزبة ويجنب المستأجرين أي غرامات أو مخالفات قد تترتب على عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها.

وأوضحت البلدية أن خدمة «تسجيل تجديد عقد إيجار العزب» تتيح للمتعاملين تقديم طلب تجديد العقد إلكترونياً، حيث يتم عند تجديد عقد الإيجار تسجيل العقد الجديد في نظام الأراضي، إلى جانب تحصيل الرسوم المقررة وقيمة الإيجار المستحقة وفقاً للعقد المجدد.

وبحسب الإجراءات المعتمدة، لا تتطلب الخدمة تقديم أي وثائق أثناء تقديم الطلب، فيما تبلغ رسوم إصدار العقد 500 درهم. كما حُددت قيمة الإيجار السنوية للعزب مكتملة الخدمات بـ0.25 درهم للمتر المربع، وللعزب غير مكتملة الخدمات بـ0.15 درهم للمتر المربع.