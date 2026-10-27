بلدية الفجيرة تستكمل استعداداتها لموسم الأمطار



أكد المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، استكمال البلدية استعداداتها لموسم الأمطار وفصل الشتاء، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، لتعزيز الجاهزية ورفع القدرة على التعامل مع الحالات الجوية والظروف الطارئة.

وأوضح الأفخم أن البلدية تحافظ على جاهزية فرقها الميدانية على مدار العام، من خلال متابعة التقارير والنشرات الجوية الصادرة عن الجهات المختصة، وتنفيذ خطط استباقية تضمن سرعة الاستجابة والحد من الآثار المحتملة للتقلبات الجوية.

وأشار إلى تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والتنظيف الوقائي لشبكات ومجاري تصريف مياه الأمطار والأنفاق والمواقع الحيوية، إلى جانب التأكد من جاهزية الآليات والمعدات المتخصصة ومضخات سحب المياه، بما يتيح التعامل السريع مع تجمعات المياه والحفاظ على انسيابية الحركة في مختلف مناطق الإمارة.

تنسيق مشترك

وأكد الأفخم أن البلدية تعمل بالتنسيق مع دائرة الأشغال العامة والزراعة بالفجيرة، ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، والقيادة العامة لشرطة الفجيرة، وإدارة المرور والدوريات بالفجيرة، والإدارة العامة للدفاع المدني بالفجيرة، والجهات المعنية الأخرى، إلى جانب التنسيق المباشر مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، لتوحيد الجهود وتسريع تبادل المعلومات واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق المستجدات الجوية.

وأضاف أن الفرق المختصة تواصل جولاتها الميدانية والتفتيشية لمراقبة المواقع المختلفة والتأكد من كفاءة البنية التحتية الخاصة بتصريف مياه الأمطار، بالتوازي مع رفع الجاهزية التشغيلية للكوادر والآليات والمعدات لضمان التدخل الفوري عند الحاجة.

وشدد على أن سلامة أفراد المجتمع وحماية الممتلكات العامة والخاصة تأتيان في مقدمة أولويات البلدية، مؤكداً أهمية الجاهزية المسبقة والتنسيق بين الجهات المعنية في تعزيز القدرة على التعامل مع الحالات الجوية بكفاءة.

وأكد الأفخم استمرار متابعة الأحوال الجوية على مدار الساعة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، بما يضمن استمرارية الخدمات البلدية والمحافظة على سلامة سكان الإمارة وزوارها خلال موسم الأمطار وفصل الشتاء.