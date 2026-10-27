676 رخصة بناء في رأس الخيمة خلال سبتمبر



أصدرت بلدية رأس الخيمة 676 رخصة بناء خلال سبتمبر 2026، إلى جانب إصدار 936 شهادة إنجاز، واعتماد 165 مخططاً هندسياً، وفق بيانات نشرتها البلدية عبر حسابها الرسمي، في مؤشرات ترصد حركة التراخيص ومراحل إنجاز المشاريع العمرانية في الإمارة.

وتوزعت رخص البناء الصادرة على 80 رخصة بناء جديدة، و159 طلباً لرخص التعديل والإضافة، و437 رخصة ضمن فئات أخرى، استحوذت على الحصة الأكبر بنحو 64.6% من الإجمالي، مقابل 23.5% لطلبات التعديل والإضافة، و11.8% لرخص البناء الجديدة.

وفيما يتعلق بإنجاز المشاريع، أصدرت البلدية 936 شهادة إنجاز خلال الشهر، فيما اعتمدت 165 مخططاً هندسياً، ضمن إجراءاتها التنظيمية والفنية المتعلقة بترخيص المشاريع ومتابعة تنفيذها والتحقق من مطابقة الأعمال المنجزة للمخططات والاشتراطات المعتمدة.