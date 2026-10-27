الذكاء الاصطناعي واستقلالية التفكير على طاولة مناظرات الموهوبين



دعت أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين إلى تعزيز التفكير النقدي لدى الطلبة، وتنمية قدرتهم على التحقق من المعلومات وتحليل مخرجات الذكاء الاصطناعي قبل اعتمادها، مؤكدة أهمية توظيف التقنيات الحديثة كأدواتٍ مساندة للتعلم والإبداع، لا بديلاً عن التفكير البشري والبحث والاستنتاج واتخاذ القرار.

جاء ذلك خلال أولى فعاليات سلسلة «مناظرات الموهوبين»، التي نظمتها الأكاديمية التابعة لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، تحت عنوان «هوية راسخة ومستقبل واعد»، وناقشت قضية «هل الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي يُضعف استقلالية التفكير؟»، بمشاركة فريقين من طلبة المدارس، في حوار تناول أثر الأدوات الذكية في الوعي والقدرة على التفكير المستقل.

وشهدت المناظرة مشاركة فريق «الذكاء الاصطناعي يُستخدم.. والعقل يقود» من مدرسة الشيخ سعود بن صقر الخيرية الخاصة – فرع (2)، وفريق «عقول لا تُستعار» من مدرسة رأس الخيمة الحديثة الخاصة. وقدم الطلبة حججهم وأدلتهم بشأن القضية المطروحة، وناقشوا آراء الفريق الآخر وردوا عليها، في منافسة فكرية ركزت على التحليل والاستدلال والإقناع، والالتزام بقواعد الحوار واحترام وجهات النظر المختلفة.

وأكدت سمية عبدالله بن حارب السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، أن تنظيم المناظرة يندرج ضمن توجه الأكاديمية نحو بناء شخصية طلابية قادرة على التفكير المستقل، والتعبير عن آرائها بوعي، والاستناد إلى المعرفة والمنطق في مناقشة القضايا المختلفة.

وأوضحت أن التحدي في ظل الانتشار المتزايد للذكاء الاصطناعي لا يكمن في استخدام هذه التقنيات أو تجنبها، بل في توظيفها بمسؤولية، دون أن تحل محل البحث والتحليل والاستنتاج، مشيرة إلى أن الطالب المتميز هو القادر على الاستفادة من الأدوات الحديثة، مع الاحتفاظ بقدرته على التحقق من المعلومات ومقارنتها ونقدها وتكوين رأيه الخاص.

وأضافت أن المناظرات الطلابية تمثل أداة تعليمية فاعلة لتنمية مهارات المستقبل، إذ تدفع الطلبة إلى البحث والتحضير وصياغة الأفكار وبناء الحجج والدفاع عنها، إلى جانب الاستماع إلى الآراء المختلفة ومناقشتها وتفنيدها بموضوعية. كما تسهم في تعزيز الثقة بالنفس، وتطوير مهارات التواصل والإقناع والعمل الجماعي، والانتقال بالطالب من تلقي المعرفة إلى تحليلها وتكوين موقف مستقل تجاهها.