تعرف إلى أكبر 10 مناطق حضرية في دبي حسب عدد السكان

«جبل علي الصناعية الأولى» تتصدر المناطق الحضرية ب 4.79 % من إجمالي السكان





بلغ عدد سكان إمارة دبي 4 ملايين و580 ألف نسمة مع نهاية عام 2025، وبحسب توزيع السكان وفق المناطق الحضرية في الإمارة لعام 2025، تصدرت منطقة جبل علي الصناعية الأولى من بين جميع المناطق الحضرية، إذ بلغ عدد سكانها 219 ألفاً و269 نسمة، بنسبة 4.79% من إجمالي سكان الإمارة.

وجاءت في المرتبة الثانية منطقة محيصنة الثانية وبلغ عدد سكانها 171 ألفاً و980 نسمة، بنسبة 3.75%، وجاءت في المرتبة الثالثة منطقة القوز الصناعية الثانية وبلغ عدد سكانها 149 ألفاً و271 نسمة، بنسبة بلغت 3.26% من عدد إجمالي السكان.

أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب منطقة ورسان الأولى وبلغ عدد سكانها 130 ألفاً و705 نسمات، بنسبة 2.85%، بينما جاءت منطقة جبل علي الأولى بالمرتبة الخامسة، حيث بلغ عدد سكانها 104 آلاف و262 نسمة، بنسبة 2.28%، تلاها في المرتبة السادسة منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني وبلغ عدد سكانها 95 ألفاً و188 نسمة، بنسبة 2.08%.

واحتلت منطقة هور العنز المرتبة السابعة وبلغ عدد سكانها 94 ألفاً و825 نسمة، بنسبة 2.07% من إجمالي عدد السكان.

كما جاءت في المرتبة الثامنة منطقة الكرامة وبلغ عدد سكانها 85 ألفاً و994 نسمة، بنسبة 1.88%، تلاها في المرتبة التاسعة منطقة مرسى دبي وبلغ عدد سكانها 81 ألفاً و610 نسمات، بنسبة 1.78%، أما المرتبة العاشرة فكانت من نصيب منطقة دبي للاستثمار الأول وبلغ عدد سكانها 80 ألفاً و947 نسمة بنسبة 1.77%.

10 مناطق



ويبلغ عدد سكان أكبر 10 مناطق حضرية في دبي من إجمالي عدد السكان في الإمارة العام الماضي مليوناً و214 ألفاً و51 نسمة، يشكلون نسبة 26.51% من إجمالي عدد سكان الإمارة في عام 2025.



وتكمن أهمية التعرف إلى توزيع السكان حسب كل منطقة من المناطق الحضرية لإمارة دبي باعتبارها تعطي صورة واقعية وفعلية لحجم السكان في كل منطقة على حدة، لجميع المخططين والمهتمين ومتخذي القرار على حد سواء، لاتخاذ ما يلزم من خطط وبرامج، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة لتلبية احتياجاتها من الخدمات والمرافق العامة في جميع أشكالها.