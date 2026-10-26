دبي.. 65.7 مليون درهم إيرادات مزاد أرقام المركبات المميزة

بلغت حصيلة إيرادات المزاد العلني الـ 121 لأرقام اللوحات المميّزة للمركبات، الذي أطلقته هيئة الطرق والمواصلات في دبي، السبت الماضي، 65 مليونا و721 ألف درهم.

وحقق الرقم CC44 القيمة السعرية الأعلى في المزاد، وبِيع بـ 6 ملايين و720 ألف درهم، تلاه الرقم BB18 بـ 6 ملايين و620 ألف درهم، ثم الرقم BB80 بـ 5 ملايين و900 ألف درهم، والرقم BB117 بمليون درهم و16 ألف درهم.

وتؤكد النتائج التي حققها المزاد نجاح الاستراتيجية التي تتّبعها الهيئة في مزاداتها العلنية والإلكترونية، إذ تستند إلى الحيادية والشفافية وإتاحة الفرص المتكافئة للراغبين في اقتناء الأرقام المميزة التي تحمل قيمة رمزية بالنسبة لأصحابها، وقد طرحت الهيئة في مزادها العلني الــ 121 الذي جرت فعالياته في بفندق هيلتون دبي الحبتور سيتي 60 رقماً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً للوحات المركبات المميزة من الرموز: AA وBB وCC وH وU وV وW وX وY وZ.