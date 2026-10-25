«حياكم» تنجز 1115 معاملة ببلدية دبي خلال سبتمبر



أعلنت بلدية دبي عن أن خدمة «حياكم» حققت نتائج لافتة خلال شهر سبتمبر 2026، وذلك في إطار جهودها المستمرة، بهدف تعزيز سعادة المتعاملين وتطوير جودة الخدمات، وتسهيل إنجاز المعاملات، إلى جانب توفير قنوات تواصل مباشرة، تستجيب لاحتياجات الجمهور وتطلعاته.

وأوضحت أن الخدمة أنجزت خلال الشهر الماضي 1115 معاملة، كما قدمت 729 استشارة فنية للمتعاملين، مشيرة إلى أن «مركبة السعادة» سجلت 51 زيارة، ضمن جهود البلدية للوصول إلى المتعاملين، وتقديم الخدمات لهم في مواقعهم، الأمر الذي يسهم في تعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات، ويرسخ نهج العمل القائم على إسعاد المتعاملين.

ونتيجة الخدمات التي قدمتها عبر «حياكم» تلقت بلدية دبي 97 شهادة شكر من المتعاملين، تقديراً لجودة الخدمات المقدمة، ومستوى التعامل، وبلغت نسبة السعادة في المؤشر اللحظي 100 %، استناداً إلى 227 صوتاً سعيداً، بما يعكس مستوى رضا المتعاملين عن تجربتهم مع الخدمة.

وشهدت الخدمة تفاعل 15 قيادياً مع المتعاملين، في خطوة تدعم الاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، والوقوف على احتياجاتهم بصورة مباشرة، بما يسهم في تطوير الخدمات والارتقاء بتجربتهم.

إلى ذلك قدم موظفو الخدمة 22 اقتراحاً لتحسين الخدمات والموقع الإلكتروني، بما يعزز ثقافة الابتكار والتطوير المستمر، ويسهم في تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة قنوات تقديم الخدمة.