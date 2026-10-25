مكافحة الآفات والبعوض في 500 ألف موقع بالفجيرة



كثفت بلدية الفجيرة جهودها لمكافحة البعوض وآفات الصحة العامة، مستهدفة أكثر من 500 ألف موقع ضمن حملات ميدانية ووقائية، تنفذها في مختلف مناطق الإمارة، وذلك في إطار استعداداتها المتواصلة لفصل الشتاء وما يصاحبه من هطول للأمطار وتكوّن البرك والتجمعات المائية، التي قد تشكل بيئة مناسبة لتكاثر البعوض وانتشاره.

ووفقاً لإحصاءات البلدية شملت عمليات المكافحة خلال الربع الحالي حوالي 423,174 موقعاً باستخدام الرش الضبابي، إضافة إلى 77,252 موقعاً باستخدام الرش الرذاذي، ضمن خطة متكاملة، تستهدف تعزيز الصحة العامة، والحد من الآثار الناتجة عن انتشار الحشرات في المناطق السكنية والعامة.

وركزت فرق البلدية المختصة على المواقع التي تزداد فيها احتمالات تجمع المياه، بما في ذلك مصارف تصريف مياه الأمطار والمواقع الإنشائية وحاويات النفايات والأحياء السكنية، بهدف منع تحولها إلى بؤر لتكاثر البعوض، خصوصاً مع التغيرات المناخية، وارتفاع نسب الرطوبة خلال هذه الفترة من العام.

وتحرص البلدية على اتباع نهج استباقي في مكافحة الآفات من خلال تنفيذ أعمال الرصد والمسح الميداني بصورة مستمرة، بما يضمن سرعة اكتشاف أي مواقع قد تشهد زيادة في أعداد الحشرات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بشكل فوري.

كما توظف البلدية تقنيات حديثة وصديقة للبيئة لدعم جهودها، من بينها المصائد الذكية المستخدمة في رصد البعوض وتتبع أماكن انتشاره وكثافته، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة برامج المكافحة وتوجيهها إلى المناطق الأكثر احتياجاً.