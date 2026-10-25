منتدى إقليمي بالشارقة يبحث تحديات الأسرة الرقمية



تفتح إمارة الشارقة يومي 28 و29 أكتوبر الجاري ملف مستقبل الأسرة والتحديات في ظل تسارع التحولات الرقمية والاجتماعية من خلال منتدى الإيسيسكو الإقليمي للأسرة 2026 الذي ينظمه المكتب الإقليمي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو تحت شعار الأسرة توازن يصنع المستقبل بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء والباحثين والأكاديميين وممثلي المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والإقليمية بهدف طرح حلول عملية لحماية التماسك الأسري وتعزيز جودة الحياة ومواجهة التغيرات التي تؤثر في العلاقات بين أفراد الأسرة والأجيال الجديدة.

ويركز المنتدى على خمسة محاور رئيسة تستهدف معالجة أبرز القضايا المرتبطة بمستقبل الأسرة وفي مقدمتها تأثير التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي في العلاقات الأسرية والحفاظ على الهوية الوطنية والقيم الثقافية وتعزيز جودة الحياة والرفاه المجتمعي ودور الأسرة في تحقيق التنمية والاستدامة إلى جانب التعليم وبناء قدرات الأجيال لمواجهة متطلبات المستقبل.

ويشهد المنتدى مشاركة سالم عمر سالم المدير الإقليمي للإيسيسكو بالشارقة وعبدالله النعيمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الأسرة والطفل والدكتورة شريفة نعمان العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة والدكتور فراس حبال رئيس مركز باحثي الإمارات للدراسات والبحوث وأيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين في شؤون الأسرة والطفولة والتنمية المجتمعية.

تأثير التكنولوجيا

ويناقش المنتدى انعكاسات العالم الرقمي على سلوك الشباب والقيم الأسرية من خلال دراسة ميدانية تتناول تأثير شبكات التواصل الاجتماعي في التوجهات القيمية لدى الشباب في مجتمع الإمارات يقدمها الدكتور مستور رحيم والدكتورة وسيلة يعيش من جامعة الذيد فيما تستعرض أوراق علمية أخرى دور المرأة في تحقيق التوازن الأسري وأحدث الاتجاهات العالمية في الدراسات الأسرية.

حلول عملية

ويتضمن البرنامج ورشاً تطبيقية تركز على تعزيز التواصل داخل الأسرة ودعم التربية الوالدية في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين جودة الحياة الأسرية إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي في الأنشطة العائلية من خلال ورشة لصناعة القصص الكرتونية بالتقنيات الحديثة وورشة بعنوان بطارية العائلة على 20% كيف نعيد شحن البيت؟ والتي تناقش أساليب استعادة الحوار والتفاعل الإيجابي بين أفراد الأسرة.