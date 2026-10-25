19 مشروعاً ابتكارياً و62 برنامجاً بنادي الفجيرة العلمي





أكد الدكتور سيف المعيلي مدير نادي الفجيرة العلمي أن سجل النادي يوثق 19 مشروعاً وابتكاراً علمياً في مجالات الروبوتات والطائرات بدون طيار والطاقة النظيفة والمدن الذكية والبيئة والصحة والسلامة، موضحاً أن هذه المشاريع ثمرة سنوات من العمل في اكتشاف المواهب واحتضان الأفكار وتحويلها إلى تطبيقات تخدم المجتمع.

وقال إن الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2026 شهدت تنفيذ 62 نشاطاً وبرنامجاً علمياً، وهو ما يعكس الإقبال المتنامي على البرامج التي يطرحها النادي لتطوير مهارات الشباب وتأهيلهم للتعامل مع متطلبات المستقبل.

وأشار إلى أن من أبرز إنجازات العام الجاري تنظيم النسخة الثالثة من بطولة الفجيرة للجراند سوموبوت والنسخة الخامسة من مخيم الفجيرة العلمي الصيفي لتقديم تجارب تقنية متقدمة ومشروعات نوعية تخدم المتدربين وتعزز مهاراتهم العلمية.

وأوضح أن النادي أطلق خلال العام المنصة الذكية وبرنامج «رفاد» ضمن استراتيجية التحول الرقمي، بهدف رقمنة إجراءات العمل وتطوير الخدمات المقدمة للأعضاء والمتعاملين، كما بادر إلى إطلاق عدد من المبادرات النوعية من بينها «فكرة» و«صنع في الفجيرة» و«وفاء» لتكريم رواد الهندسة في الإمارة، إلى جانب اعتماد نظام الدبلومات المهنية في الدورات العلمية بما يوفر مسارات تدريبية أكثر تخصصاً واستدامة.

34 ميدالية

وبين المعيلي أن أعضاء النادي نجحوا في حصد 34 ميدالية في مسابقات ومعارض محلية ودولية، الأمر الذي يعكس جودة البرامج التدريبية التي يقدمها النادي وقدرته على إعداد كوادر شابة، مشيراً إلى أن النادي ركز على المبادرات والابتكارات ذات الأثر المباشر في المجتمع بالعمل على توظيف المعرفة والتقنية لخدمة المؤسسات الحكومية لدعم جهود التطوير، حيث أنجز مشروعاً علمياً لصالح قسم الابتكار في بلدية الفجيرة.

عن إطلاق تطبيق «المرشد الذكي» الذي طوره قسم تقنية المعلومات والبرمجة خلال المخيم الصيفي، لفت إلى أنه يتيح للزوار والأعضاء التعرف بصورة تفاعلية إلى تاريخ النادي وأقسامه وبرامجه وأنشطته المختلفة.

وأشار إلى إطلاق مختبر الأمن السيبراني المتكامل الذي يوفر بيئة تدريبية تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، وتمكن الطلبة من اكتساب مهارات عملية في حماية الأنظمة والبيانات والتعامل مع التحديات الرقمية.

وأكد المعيلي أن هذه المشاريع النوعية انعكست إيجاباً على حضور النادي وتميزه، حيث فاز في منافسات «بطل صيف الفجيرة 2026»، كما كُرم من مكتب سمو ولي عهد الفجيرة تقديراً لمشاركته الفاعلة في برامج وأنشطة صيف الفجيرة، إضافة إلى تدشين جناح للنادي في كلية ديل فيو بالهند بما يعزز التعاون العلمي والبحثي ويفتح آفاقاً جديدة للشراكات الدولية.

خمسة أقسام

وأكد أن البرامج التدريبية التي ينظمها النادي تمتد عبر خمسة أقسام علمية تشمل تقنية المعلومات والبرمجة، والذكاء الاصطناعي والروبوتات، والطيران وعلوم الفضاء، والتصميم والتنفيذ، والصناعي والمهني، وتتناول موضوعات متقدمة تشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والأمن السيبراني، والدرون، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والصناعات المستقبلية، ونماذج توليد الطاقة، بما يتيح للمشاركين اكتساب مهارات عملية مرتبطة مباشرة بوظائف المستقبل.

وأوضح أن النادي يعمل وفق منظومة متكاملة لاكتشاف المواهب العلمية تبدأ من استقطاب الطلبة عبر المدارس والمسابقات، ثم تدريبهم وتأهيلهم داخل الورش العلمية المتخصصة، وصولاً إلى تحويل أفكارهم إلى نماذج أولية ومشروعات قابلة للتطبيق والمشاركة بها في المسابقات والمعارض العلمية.