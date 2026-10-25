باقات مخفضة لتذاكر الأطفال وكبار السن في «قطارات الاتحاد للركاب»



أكد الموقع الرسمي لحجز تذاكر قطارات الركاب ضمن شبكة «قطارات الاتحاد» الوطنية وجود باقات أسعار مخفضة مخصصة للأطفال وكبار السن من المواطنين والمقيمين، تتيح لهم الاستفادة من تخفيضات مباشرة عند الحجز عبر الموقع الإلكتروني، بما يعزز سهولة التنقل بين إمارات الدولة بأسعار تنافسية.

وأظهرت البيانات أن أسعار التذاكر المخصصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و17 عاماً، تبدأ من 10 دراهم، بينما تبدأ الأسعار لفئة كبار السن من المواطنين والمقيمين الذين تتجاوز أعمارهم الـ 60 عاماً من 16 درهماً مع اختلاف الأسعار بحسب الوجهة المحددة ودرجة السفر المختارة بين الدرجة المريحة والدرجة المميزة.

وفي تفاصيل أسعار الأطفال، فقد سجل خط الذيد - الفجيرة أقل أسعار مخصصة للأطفال، إذ تبدأ التذاكر من 10 دراهم في الدرجة المريحة، وتصل إلى 25 درهماً في الدرجة المميزة، ما يجعله من أكثر المسارات الاقتصادية للعائلات.

وتبلغ قيمة التذكرة بين دبي وأبوظبي 20 درهماً في الدرجة المريحة، وترتفع إلى 55 درهماً في الدرجة المميزة، أما الرحلات بين أبوظبي ومحطة الذيد فتبدأ من 30 درهماً في الدرجة المريحة وتصل إلى 75 درهماً في الدرجة المميزة.

كما تبدأ أسعار تذاكر الأطفال على خط أبوظبي - الفجيرة من 28 درهماً في الدرجة المريحة، فيما تبلغ 60 درهماً في الدرجة المميزة، وعلى خط دبي - الفجيرة، تبدأ الأسعار من 15 درهماً في الدرجة المريحة، وتصل إلى 55 درهماً في الدرجة المميزة.

وسجل خط الذيد - الفجيرة أقل أسعار مخصصة للأطفال، إذ تبدأ التذاكر من 10 دراهم في الدرجة المريحة، وتصل إلى 25 درهماً في الدرجة المميزة، ما يجعله من أكثر المسارات الاقتصادية للعائلات.

كبار السن

وفي ما يتعلق بكبار السن، أوضحت بيانات الحجز أن التخفيضات تشمل عدداً من الوجهات الرئيسية داخل الدولة، ويبلغ سعر التذكرة بين أبوظبي ودبي 32 درهماً في الدرجة المريحة، و88 درهماً في الدرجة المميزة.

أما الرحلات بين الفجيرة وأبوظبي فتبدأ من 44 درهماً في الدرجة المريحة، وترتفع إلى 96 درهماً في الدرجة المميزة، كما تبلغ قيمة التذكرة بين الذيد والفجيرة 16 درهماً في الدرجة المريحة و40 درهماً في الدرجة المميزة.

وعلى خط دبي - الفجيرة، تبدأ أسعار تذاكر كبار السن من 24 درهماً في الدرجة المريحة، وتصل إلى 88 درهماً في الدرجة المميزة، فيما تبدأ أسعار الرحلات بين أبوظبي والذيد من 48 درهماً للدرجة المريحة وتصل إلى 120 درهماً للدرجة المميزة.