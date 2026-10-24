إغلاق جميع شواطئ رأس الخيمة حتى إشعار آخر



أعلنت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، إغلاق جميع شواطئ الإمارة حتى إشعار آخر، داعيةً أفراد الجمهور إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، حفاظاً على السلامة العامة.

وشددت على أهمية استقاء المعلومات والمستجدات من مصادرها الرسمية والجهات المختصة، وعدم تداول الشائعات أو نشر معلومات غير موثوقة، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وضمان وصول المعلومات الدقيقة إلى الجمهور.

وأكدت الدائرة، أنه سيتم الإعلان عن موعد إعادة فتح الشواطئ في حينه، وفقاً للمستجدات، مثمّنةً تعاون الجمهور وتفهّمه، والتزامه بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية حفاظاً على سلامة الجميع.