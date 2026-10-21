183 شاغراً حكومياً للكفاءات الوطنية بالفجيرة



ينطلق اليوم الخميس، في فندق البحر بالفجيرة «قاعة الإمارات»، اليوم المفتوح للتوظيف الذي تنظمه دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة، بمشاركة 18 جهة من القطاعات الحكومية والاتحادية وشبه الحكومية والخاصة، تطرح خلاله 183 شاغراً وظيفياً في مجالات متنوعة، في خطوة تستهدف تعزيز توظيف الكفاءات الوطنية وتوسيع الفرص المتاحة أمام الباحثين عن عمل.

وأكدت نورة جميع الهنداسي، مدير إدارة الدراسات والاتصال المؤسسي في دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة، أن تنظيم اليوم المفتوح يأتي في إطار جهود الدائرة الرامية إلى دعم ملف التوطين، وإيجاد مساحة تجمع الباحثين عن فرص وظيفية مع الجهات المشاركة بصورة مباشرة، بما يسهم في تعزيز التواصل بين الطرفين، والتعريف بالفرص الوظيفية المتاحة في عدد من القطاعات، لافتة إلى أن الحدث يمثل فرصة للباحثين عن عمل للاطلاع على مجموعة متنوعة من الشواغر التي تطرحها الجهات الـ18 المشاركة، والتواصل معها بشكل مباشر، في ظل مشاركة جهات تنتمي إلى قطاعات حكومية واتحادية وشبه حكومية وخاصة، الأمر الذي يوسع نطاق الخيارات الوظيفية المطروحة أمام الكفاءات الوطنية.

وقالت الهنداسي: يعكس طرح 183 فرصة وظيفية خلال يوم واحد أهمية المبادرات المباشرة في دعم جهود التوظيف، وتقريب المسافة بين أصحاب العمل والباحثين عن الفرص المناسبة، إلى جانب التعرف بصورة مباشرة إلى احتياجات الجهات المشاركة من الكفاءات والكوادر الوطنية.

وأوضحت حرصهم المستمر على تنظيم اليوم المفتوح في إطار جهود الدائرة لتعزيز توظيف الكفاءات الوطنية، وإتاحة فرص التواصل المباشر بين الباحثين عن عمل والجهات المشاركة، بما يدعم التوطين ويسهم في تلبية احتياجات سوق العمل.

وتواصل دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة من خلال هذه المبادرة جهودها الهادفة إلى تعزيز فرص المواطنين في سوق العمل، ودعم التواصل الفاعل مع مختلف الجهات، بما يفتح المجال أمام الباحثين عن عمل للتعرف إلى الفرص المتاحة والتقدم إلى الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وتطلعاتهم المهنية.