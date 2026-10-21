6.78 ملايين درهم من «الفجيرة الخيرية» لعلاج 742 مريضاً



عززت جمعية الفجيرة الخيرية جهودها الإنسانية في القطاع الصحي منذ بداية عام 2026، بتقديم مساعدات علاجية تجاوزت 6.78 ملايين درهم استفاد منها 742 مريضاً، في خطوة تعكس التزامها المستمر بدعم المرضى وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر المتعففة، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ قيم التكافل المجتمعي في إمارة الفجيرة.

وأكد يوسف المرشودي، مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية، أن الجمعية تواصل أداء رسالتها الإنسانية من خلال دعم المرضى والحالات التي تتطلب تدخلاً علاجياً عاجلاً، بما يسهم في تخفيف معاناتهم ومساندتهم على استكمال رحلتهم العلاجية دون أعباء مالية، تعيق حصولهم على الرعاية اللازمة.

وأوضح أن المساعدات الطبية المقدمة شملت تغطية تكاليف العمليات الجراحية العاجلة، إلى جانب تمويل المساعدات العلاجية المباشرة، ودعم مرضى السرطان، وتغطية تكاليف غسيل الكلى للحالات الحرجة، إضافة إلى دعم جلسات العلاج والمتابعة الطبية للحالات المزمنة والحرجة، وذلك بالتعاون مع عدد من المستشفيات والمراكز الصحية.

وأشار إلى أن جميع طلبات المساعدة الطبية تخضع لآلية دراسة دقيقة، تبدأ بإجراء البحث الاجتماعي، والتحقق من الحالة المعيشية للمتقدمين، يليها تقييم الاحتياجات العلاجية، بالتنسيق مع الجهات الطبية المختصة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وفق معايير واضحة، تحقق العدالة والشفافية.

وأضاف يوسف المرشودي أن الجمعية، وبدعم من أصحاب الخير، تمكنت من مساندة عدد من الحالات الطبية الحرجة، من بينها مرضى جراحات القلب وجلسات غسيل الكلى، إلى جانب المرضى الذين يحتاجون علاجات مستمرة، الأمر الذي أسهم في استكمال برامجهم العلاجية، وخفف الأعباء المالية عنهم وعن أسرهم.