مدارس خاصة تنظّم دخول الزوار



عممت مدارس خاصة على أولياء الأمور إجراءات وضوابط جديدة لتنظيم دخول الزوار إلى الحرم المدرسي خلال العام الدراسي 2026-2027، وحددت فترتين لاستقبالهم، الأولى من الساعة 8:00 إلى 10:00 صباحاً، والثانية من الساعة 11:00 صباحاً إلى 1:15 ظهراً، بإجمالي 4 ساعات و15 دقيقة يومياً مخصصة لاستقبال الزيارات، إلى جانب إلزام الزائر بالتسجيل وإبراز إثبات هوية رسمي، والحصول على بطاقة تعريفية، ومنع التنقل داخل مرافق المدرسة دون مرافقة أو إذن.

وجاءت الإجراءات في إطار تنظيم حركة الدخول والخروج، وتعزيز الأمن والسلامة، وحماية الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية، وضمان ألا تؤثر زيارات أولياء الأمور وغيرهم في انتظام الحصص وسير اليوم الدراسي، مع وضع آلية واضحة لمعرفة هوية كل شخص يدخل الحرم المدرسي، وسبب وجوده والجهة التي يقصدها.

وأجازت الإجراءات استقبال الزيارات الطارئة أو الرسمية خارج هذه المواعيد، ومن بينها الزيارات التفتيشية، وفرق الصيانة الطارئة وخدمات الطوارئ، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من إدارة المدرسة.

كما حظرت استقبال أي زائر خلال فترة الطابور الصباحي من الساعة 7:15 إلى 7:30 صباحاً، وهي الفترة التي يتركز خلالها العمل على دخول الطلبة وانتظامهم واستعدادهم لبدء اليوم الدراسي.

بوابة محددة

وخصصت المدارس بوابة محددة لدخول جميع الزوار دون استثناء، على أن يتم الدخول من خلالها عبر قسم الاستقبال والإدارة، فيما لا يسمح باستخدام البوابات الأخرى المخصصة لحركة المدرسة لاستقبال الزائرين.

ويلتزم الزائر فور وصوله بتسجيل بياناته لدى قسم الاستقبال، وتشمل تاريخ الزيارة والاسم ورقم الهاتف وسبب الزيارة، مع إبراز الهوية الإماراتية أو رخصة القيادة، وتسجيل وقت المغادرة عند الخروج، ويحصل كل زائر بعد استكمال إجراءات التسجيل على بطاقة تعريفية تحمل صفة «زائر»، ويلتزم بإبرازها بوضوح طوال فترة وجوده داخل مرافق المدرسة، وإعادتها إلى قسم الاستقبال عند المغادرة.