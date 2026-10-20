بدء استقبال طلبات تصاريح مخيمات الشتاء برأس الخيمة



أعلنت دائرة بلدية رأس الخيمة بدء استقبال طلبات الحصول على تصاريح إقامة المخيمات الشتوية المؤقتة في الإمارة، اعتباراً من أكتوبر الجاري وحتى مايو من العام المقبل، وذلك في إطار جهودها لتنظيم أنشطة التخييم خلال الموسم الشتوي، وتعزيز الاستخدام المسؤول للمناطق الطبيعية، والحد من ظاهرة التخييم العشوائي.

وحددت الدائرة سبعة اشتراطات للحصول على التصريح، بهدف تنظيم إقامة المخيمات وضمان الالتزام بالضوابط المعتمدة، بما يسهم في المحافظة على نظافة المواقع وسلامة مرتاديها، والحد من الممارسات التي قد تؤثر في راحة الآخرين أو البيئة المحيطة.

وتضمنت الاشتراطات أن يكون مقدم الطلب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يقتصر استخدام المخيم على الأغراض الخاصة والمؤقتة لمقدم الطلب، مع حظر تأجير المساحة المخصصة للتخييم أو استغلالها في الأنشطة التجارية أو أي أغراض أخرى غير منصوص عليها في التصريح.

كما ألزمت البلدية المتقدمين بسداد رسوم التصريح وقيمة التأمين عند تقديم الطلب، تجنباً لإلغائه، مع ضرورة الالتزام بالقوانين والعادات والتقاليد الوطنية، والتقيد بحدود المساحة المحددة في التصريح، والمحافظة على نظافة الموقع طوال فترة التخييم بما يسهم في الحد من الإزعاج والمحافظة على خصوصية وراحة مرتادي المناطق المجاورة.

وأكد منذر محمد الزعابي، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، حرص الدائرة على تقديم خدمات رائدة تسهم في إسعاد أفراد المجتمع خلال الموسم الشتوي، من خلال إصدار تصاريح إقامة المخيمات الشتوية، بما يتيح الاستمتاع بالطبيعة في مختلف مناطق الإمارة ضمن إطار منظم وآمن.

وأوضح أن تنظيم نشاط التخييم يستهدف الحد من الممارسات العشوائية، وضمان الالتزام بالاشتراطات المعمول بها، بما يعزز الاستخدام المسؤول للمواقع الطبيعية، ويحافظ على نظافتها وسلامة مرتاديها، ويوفر بيئة مناسبة للاستمتاع بالموسم الشتوي.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم الأنشطة الترفيهية الموسمية في الإمارة، وتحقيق التوازن بين إتاحة الفرصة للأفراد والعائلات للاستمتاع بالأجواء الشتوية، والمحافظة على البيئة والمرافق العامة، بما يعزز جودة الحياة ويكرّس ثقافة الالتزام بالضوابط المنظمة للتخييم.