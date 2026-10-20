انطلاق فعاليات الدورة الـــ 28 لمعرض «ويتيكس 2026»

انطلقت اليوم فعاليات الدورة الـــ 28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وبمشاركة 3,000 شركة من 60 دولة حول العالم، ويتضمن المعرض 13 جناحاً دولياً.

وتجمع الدورة الحالية من المعرض والتي تستقطب 60 جهة راعية، و23 مؤسسة شريكة وداعمة، نخبة من المؤسسات والشركات العالمية والخبراء والمتخصصين لاستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول الذكية، إلى جانب مناقشة أحدث التوجهات والتحولات التي يشهدها القطاع وسبل تعزيز كفاءته واستدامته، حيث يناقش الخبراء والمتخصصين أحدث الاتجاهات والتقنيات والحلول المبتكرة التي تسهم في تطوير قطاع الكهرباء والمياه وتعزيز استدامته وكفاءته التشغيلية، كما يفتح المعرض آفاقاً جديدة للتعاون وعقد الشراكات وتطوير الحلول التي تلبي متطلبات هذا القطاع الحيوي الحالية والمستقبلية.

ويمثل الحدث، الممتد على مدار 3 أيام، منصة عالمية رائدة تتيح للشركات المحلية والدولية استعراض أحدث منتجاتها وخدماتها في مجالات الاستدامة، بمشاركة نخبة من قادة الأعمال وصنّاع القرار الحكوميين والمبتكرين والخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم.