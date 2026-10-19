مدارس تحذر من حجب شهادات الطلبة وتعطيل الخدمات



دعت إدارات مدارس حكومية أولياء الأمور إلى الإسراع في استكمال 3 إجراءات إلكترونية أساسية للعام الدراسي 2026-2027، تشمل تحديث بيانات الطلبة، ورفع الوثائق الثبوتية المطلوبة، وتوقيع الميثاق الإلكتروني بين ولي الأمر والمدرسة، محذرة من أن عدم استيفاء هذه المتطلبات قد يترتب عليه حجب شهادات الطلبة، وتعطل بعض الخدمات المدرسية والإلكترونية، فضلاً عن تحويل حالة الطالب إلى «طلب مشروط» في حال وجود نواقص في المستندات.

وأكدت المدارس، في تعميمات ورسائل وجهتها إلى أولياء الأمور، أهمية استكمال الإجراءات عبر منصة أولياء الأمور التابعة لوزارة التربية والتعليم، لضمان دقة البيانات المسجلة في الأنظمة التعليمية، واستمرارية تقديم الخدمات للطلبة دون تأخير.

تحديث البيانات

وشددت إدارات المدارس على ضرورة مراجعة البيانات المسجلة لكل طالب، والتأكد من صحتها، ولا سيما أرقام هواتف أولياء الأمور وعناوين السكن، ووسائل التواصل المعتمدة، بما يضمن قدرة المدرسة على التواصل مع الأسرة عند الحاجة، وتفادي أي تعارض بين المعلومات المسجلة والبيانات الفعلية.

وأكدت المدارس ضرورة توقيع الميثاق الإلكتروني للعام الدراسي 2026-2027، والذي أشارت بعض التعميمات إليه باسم «ميثاق الشراكة بين ولي الأمر والمدرسة»، من خلال منصة أولياء الأمور، مع التحقق من إتمام عملية التوقيع بنجاح.

ونبهت إلى أن عدم توقيع الميثاق قد يترتب عليه حجب شهادة الطالب، وتعطّل بعض الخدمات المدرسية والإلكترونية وفق الإجراءات المعتمدة، داعية الأسر إلى عدم تأجيل استكمال هذا المتطلب، والتأكد من ظهور حالة التوقيع مكتملة على المنصة.

تدقيق الملفات

وخصصت إدارات مدارس تنبيهات لأولياء أمور الطلبة من أبناء المواطنات، أكدت فيها بدء تدقيق الملفات الخاصة بهذه الفئة، وضرورة التأكد من رفع 4 وثائق ثبوتية، تشمل شهادة ميلاد الطالب، والهوية الإماراتية للأم، وجواز سفر الأم، وخلاصة قيد الأم.

وأوضحت أن استكمال هذه المستندات يعد ضرورياً، للتحقق من البيانات المسجلة ضمن الملفات التعليمية، داعية أولياء الأمور إلى مراجعة الوثائق، والتأكد من وضوحها وصحتها ورفعها في الخانات المخصصة لها داخل نظام «المنهل».

وحذرت من أن عدم استكمال الوثائق المطلوبة قد يؤدي إلى تحويل حالة الطالب إلى «طلب مشروط»، ما يستدعي استكمال النواقص ومراجعة حالة الملف، لضمان عدم تأثر الإجراءات والخدمات المرتبطة به.

خدمات الطلبة

ولفتت المدارس إلى أن استكمال الملفات وتوقيع الميثاق الإلكتروني يرتبطان بإجراءات إدارية قد تؤثر في حصول الطلبة على بعض الخدمات، مؤكدة أهمية التعامل مع التنبيهات المرسلة إلى أولياء الأمور باعتبارها متطلبات تستوجب التنفيذ والمتابعة، وليس مجرد تحديثات شكلية للبيانات.

وأشارت إلى أن التحقق من اكتمال الإجراءات يساعد على تجنب المشكلات التي قد تظهر لاحقاً عند طلب الشهادات أو الاستفادة من الخدمات الإلكترونية، داعية الأسر إلى المبادرة بمراجعة حساباتها، وعدم الانتظار حتى الحاجة إلى استخراج وثيقة أو إنجاز معاملة مدرسية.