حصص دعم مجانية للطلبة عقب الدوام الدراسي

98 % نسبة الحضور بعد الإجازة



استأنف طلبة المدارس الحكومية والخاصة، أمس، الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول، وسط نسب حضور تراوحت بين 95 و98 %، بالتزامن مع إطلاق مدارس خاصة إجراءات أكاديمية جديدة، أبرزها توفير حصص دعم مجانية عقب انتهاء الدوام الدراسي للطلبة الذين يحتاجون إلى تحسين مستوياتهم التحصيلية، وتخصيص حصة يوم الجمعة، لتعزيز مهارات اللغة العربية لدى الطلبة المنتقلين من المناهج الأجنبية.

وشهد اليوم الأول لاستئناف الدراسة عودة الاختبارات التكوينية في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، بما فيها اختبارات المرحلة الثانوية، فيما كثفت الإدارات المدرسية متابعة مستويات الطلبة، وتحليل نتائجهم السابقة، لتحديد الاحتياجات التعليمية، ووضع خطط تدخل أكاديمي مبكرة، تضمن عدم انتقال أي فجوات معرفية إلى المراحل اللاحقة من العام الدراسي.

وأكد مديرو مدارس خاصة في دبي أن ارتفاع نسب الحضور يعكس إدراك الطلبة وأولياء الأمور أهمية المرحلة الحالية، خصوصاً مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الأول.

دعم مجاني

وقالت سعاد أبو حرب، مديرة مدرسة دبي الوطنية، إن نسبة حضور الطلبة في أول أيام استئناف الدراسة بلغت 97 %، مؤكدة أن المدرسة بدأت مرحلة جديدة من المتابعة الأكاديمية المكثفة، تتناسب مع طبيعة الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الأول، والتي تتطلب التركيز على جودة التحصيل الدراسي، وليس مجرد الانتهاء من تدريس المقررات.

وأوضحت أنها عقدت اجتماعاً مع الهيئتين الإدارية والتدريسية،خلال أول يوم دراسي بعد الإجازة، للوقوف على مستويات الطلبة، ومراجعة مؤشرات أدائهم، وتحديد الحالات التي تحتاج إلى تدخل تعليمي إضافي، لافتة إلى أنها وجهت بتوفير حصص دعم أكاديمية مجانية عقب انتهاء الدوام المدرسي للطلبة الذين أظهرت نتائجهم حاجة إلى تعزيز مهاراتهم في بعض المواد الأساسية.

تعزيز العربية

من جانبها قالت وئام جبر، مديرة مدرسة إحدى المدارس الخاصة بدبي، إن المدرسة خصصت حصة يوم الجمعة لدعم الطلبة المنتقلين من المدارس التي تطبق المناهج الأجنبية، خصوصاً البريطانية والأمريكية، بهدف تعزيز كفاءتهم في اللغة العربية، ومساعدتهم على تجاوز التحديات المرتبطة باختلاف مستويات تدريس اللغة ومتطلباتها بين المناهج التعليمية.

وأوضحت أن الحصة تركز على المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والفهم والاستيعاب والتعبير، مع مراعاة المستوى الفعلي لكل طالب، بدلاً من الاعتماد على صفه الدراسي وحده، مشيرة إلى أن الانتقال بين المناهج قد يكشف تفاوتاً في الحصيلة اللغوية يستدعي تدخلاً مبكراً حتى يتمكن الطالب من مواكبة متطلبات المنهج الجديد بثقة.

جدية الطلبة

بدوره قال حسن سوالمة، مدير مدرسة الأهلية الخيرية بدبي بنين، إن نسبة حضور طلبة المرحلة الثانوية بلغت 98 % في أول أيام استئناف الدراسة، معتبراً أن هذا الإقبال يعكس جدية الطلبة وتعاملهم بمسؤولية مع المرحلة الحالية، خصوصاً في ظل اقتراب نهاية الفصل الدراسي الأول، واستمرار التقييمات والاختبارات المدرسية.

وأوضح أن المدرسة تركز خلال الفترة الحالية على تعزيز جاهزية الطلبة أكاديمياً، من خلال مراجعة نتائج التقييمات السابقة، وتحديد الموضوعات التي تحتاج إلى إعادة شرح أو تدريب إضافي، إلى جانب تنظيم مراجعات مركزة، تساعد الطلبة على استيعاب المفاهيم الأساسية، وتجنب تراكم الصعوبات الدراسية مع اقتراب الاختبارات النهائية.

متابعة فردية

وفي السياق ذاته قالت تسليم كوثر، مديرة مدرسة السلام، إن نسبة حضور الطلبة بلغت 98 %، مشيرة إلى أن العودة القوية إلى الصفوف الدراسية أتاحت للمدرسة استئناف برامجها الأكاديمية بصورة منتظمة منذ اليوم الأول، دون الحاجة إلى فترة انتقالية طويلة لإعادة الطلبة إلى أجواء التعلم.

وأوضحت أن المدرسة تولي اهتماماً خاصاً بالمتابعة الفردية للطلبة، من خلال رصد التغيرات في مستوياتهم الدراسية ومشاركتهم الصفية، وتحديد من يحتاجون إلى مساندة إضافية، مع التركيز على بناء الثقة لدى الطلبة الذين يواجهون صعوبات في بعض المواد، حتى لا تتحول التحديات البسيطة إلى فجوات تعليمية، تؤثر في نتائجهم النهائية.