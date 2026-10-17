«رخصتي» تبسط إجراءات المستثمرين في الفجيرة

محمد الأفخم: نتائج التطوير انعكست بصورة ملموسة على زمن إنجاز المعاملات





أكد المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، أن نظام «رخصتي» يشكل إحدى الركائز الرئيسة في مسيرة التحول الرقمي التي تقودها البلدية، ونموذجاً متقدماً في تطوير الخدمات الاقتصادية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب الأعمال، من خلال منظومة رقمية متكاملة تجمع خدمات الرخص التجارية والمهنية في منصة واحدة، وتدعم توجهات الإمارة نحو تصفير البيروقراطية وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية.

وقال الأفخم: إن تطوير «رخصتي» يأتي انطلاقاً من رؤية تضع المتعامل في قلب عملية التطوير، وتركز على اختصار رحلته وتحويل الإجراءات إلى تجربة أكثر سرعة وسهولة وشفافية، بما يوفر للمستثمر بيئة أعمال مرنة ويعزز تنافسية إمارة الفجيرة وجاذبيتها للاستثمارات.

وأوضح أن الدخول إلى النظام يتم عبر الهوية الرقمية UAE PASS من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لبلدية الفجيرة، فيما تتيح المنصة إنجاز مجموعة واسعة من معاملات الرخص، تشمل حجز الاسم التجاري، وإصدار الرخص الجديدة وتجديدها وتعديلها وإلغاءها وتصفيتها، إلى جانب إصدار التصاريح ونظام الإعلانات والاعتراضات.

وأشار إلى أن المنظومة لا تقتصر على تقديم الطلب إلكترونياً، بل توفر للمتعامل تجربة رقمية متكاملة، تتيح متابعة الطلبات قيد التنفيذ والاطلاع على حالة كل معاملة والإشعارات والرسائل المرتبطة بها، وتحديث البيانات المطلوبة، فضلاً عن استعراض الرسوم المستحقة وسدادها إلكترونياً. كما تتيح «محفظة العميل» إدارة بيانات الأسماء والرخص والتصاريح التجارية، والاطلاع على المخالفات والغرامات المستحقة وسدادها إلكترونياً.

وأضاف الأفخم أن مسيرة تطوير «رخصتي» انطلقت بمرحلتها الأولى في عام 2025، وركزت على تسريع الإجراءات وتحسين رحلة المتعامل وتعزيز التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية، فيما انتقل المشروع في عام 2026 إلى مرحلة ثانية أكثر تقدماً، تركز على توسيع نطاق التكامل الرقمي وتوفير حلول مبتكرة ترتقي بتجربة المتعامل وتدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.

مؤشرات مرتفعة

ولفت إلى أن نتائج التطوير انعكست بصورة ملموسة على زمن إنجاز المعاملات، حيث سجلت خدمة حجز الاسم التجاري تحسناً 75%، وبلغت نسبة التحسن في تجديد الرخص 64%، وفي إلغاء الرخص 53%، بينما سجلت خدمة إصدار الرخص تحسناً بنسبة 27%، وبلغت النسبة في تعديل الرخص 15%.

وأضاف الأفخم أن بلدية الفجيرة نفذت مشروع الربط الإلكتروني مع القيادة العامة لشرطة الفجيرة عبر منصة «رخصتي» وثلاثة أنظمة محورية للقيادة، في خطوة تستهدف تسريع إجراءات إصدار وتجديد التراخيص التجارية وتسهيل رحلة المستثمر.

ولفت إلى حرصهم على تعزيز التكامل الرقمي لتسهيل رحلة المستثمر، حيث تم إتاحة فتح معاملة الدفاع المدني تلقائياً وإرسالها إلكترونياً لاستكمال إجراءات إصدار شهادة استيفاء السلامة للمنشآت، دون الحاجة إلى فتح معاملة منفصلة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحقيق تجربة أسرع للمتعامل.

وأشار إلى أن الربط الإلكتروني أسهم في معالجة آلاف الطلبات عبر ثلاث خدمات رئيسية، ورفع كفاءة دورة العمل بين الجهتين، فيما بلغ متوسط زمن إنجاز الخدمات المشتركة ثلاثة أيام، وهو ما يعكس الأثر المباشر للتكامل الرقمي في تسريع الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات.

وأكد الأفخم أن أهمية «رخصتي» تتجاوز رقمنة المعاملة الحكومية، إذ يمثل النظام تحولاً في مفهوم تقديم الخدمة نفسها، قائلاً: هدفنا أن تكون رحلة المستثمر في الفجيرة أكثر بساطة وسرعة ووضوحاً، وأن تنتقل البيانات والمعاملات بين الجهات الحكومية رقمياً بدلاً من انتقال المتعامل بينها، بما يختصر الوقت والجهد ويرفع كفاءة العمل الحكومي.