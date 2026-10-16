متطلبات سوق العمل والرغبة بالتخصص أساس الاختيار الجامعي



أكد طلاب وطالبات لـ«البيان» أن الاختيار الجامعي الناجح يبدأ بالمعرفة المبكرة وفهم طبيعة الدراسة ومتطلبات سوق العمل وكذلك الرغبة بالتخصص، لافتين إلى أن معرض التعليم الدولي الذي نظم مؤخراً بمركز إكسبو الشارقة، كشف للطلاب والطالبات عن تنوع اهتمامات البحث عن التخصص المناسب والتعرف إلى الحياة الجامعية واستكشاف فرص التدريب العملي والمجالات المهنية الجديدة.



وبين أحلام الطب وطموحات العلاقات الدولية وفرص التخصصات البحرية والتقنيات الصحية وقف الطلاب والطالبات لاستكشاف طموحاتهم وسط أكثر من 60 جامعة ومؤسسة تعليمية تمثل أكثر من 20 وجهة دراسية حول العالم، تشارك في النسخة الـ22 من معرض التعليم الدولي بمركز إكسبو الشارقة.



تجارب



وأكد منصور الشامسي، الطالب في السنة الثالثة، بجامعة زايد تخصص العلاقات الدولية، أن مشاركته تهدف إلى مساعدة طلبة المدارس الثانوية على التعرف إلى البرامج الجامعية ومتطلبات الالتحاق بها والاستعداد المبكر للمرحلة المقبلة.



وأوضح أن وجود الطلبة الجامعيين داخل الأجنحة يمنح الزوار فرصة للاستفادة من تجارب حقيقية والاطلاع على خطوات القبول وطبيعة البيئة الدراسية.



من جانبه، أكد سعيد سيف النعيمي، الطالب بجامعة زايد فرع دبي، أن المعرض يمثل جسراً للتواصل بين طلبة الجامعات وطلبة المدارس، ويساعد المقبلين على التعليم العالي في التعرف إلى الخيارات الأكاديمية المتاحة.



وأوضح أن مشاركة الطلبة الجامعيين تسهم في تبسيط المعلومات وتقريب الصورة أمام الزوار، خاصة أن كثيراً من طلبة المدارس يحتاجون إلى توجيه مباشر لفهم التخصصات المختلفة والاستفادة من وجود الجامعات والمؤسسات التعليمية في مكان واحد.



تخصصات



بدورها، أكدت شيخة البلوشي، الطالبة بجامعة دبي الطبية، أن مشاركتها تركز على تعريف الطالبات بالبرامج الصحية والخدمات التعليمية التي توفرها الجامعة.



وأوضحت أن التواصل المباشر يمنح الطالبات فرصة للاستفسار عن طبيعة الدراسة ومتطلبات الالتحاق، والتعرف إلى المجالات الصحية المختلفة قبل اختيار مسارهن الجامعي، مؤكدة أهمية امتلاك معلومات واضحة تساعد على اتخاذ القرار المناسب.



تكنولوجيا



وأكدت سنا ناصر، الطالبة في السنة الجامعية الأولى بكلية العلوم الصحية في جامعة دبي الطبية تخصص بكالوريوس تكنولوجيا التخدير، أن المعرض يتيح فرصة للتعريف بتخصصات صحية قد لا يعرف بعض الطلبة تفاصيلها.



موضحة أن مشاركتها في تمثيل جامعتها تنطلق من أهمية توسيع معرفة الشباب بالبرامج الأكاديمية ومساعدتهم على اكتشاف المجالات التي تتناسب مع اهتماماتهم.



فرص



كما أكدت حليمة علي النقبي، الطالبة في أكاديمية الشارقة للنقل البحري، أن مشاركتها تهدف إلى تعريف الشباب بالتخصصات البحرية واللوجستية والفرص المهنية المرتبطة بها.



وأوضحت أن الأكاديمية تقدم برامج معتمدة تجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي لإعداد كوادر مؤهلة للعمل في القطاع البحري والخدمات اللوجستية.



فرصة



بدورها، أكدت علياء الشامسي، الطالبة بمدرسة الإمارات الأمريكية، أن زيارتها للمعرض منحتها فرصة مهمة لاكتشاف تخصصات جامعية متعددة والتعرف إلى شروط الالتحاق بها، فيما أوضحت الطالبة مهرة أحمد اليماحي أن اجتماع الجامعات والكليات في مكان واحد ساعدها على مقارنة الخيارات والتفكير بصورة أكثر وضوحاً في مستقبلها الدراسي.



شراكات



وكان افتتح المعرض وليد عبدالرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة برفقة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وبحضور الدكتورة عائشة بوخاطر الشامسي، الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من المسؤولين.



ونظم المعرض مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الشارقة للتعليم الخاص وبشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي.