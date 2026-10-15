ترخيص 196 ألف مركبة جديدة في دبي خلال النصف الأول



أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مشروع تحويل دوار السطوة إلى تقاطع محكوم بإشارات ضوئية، تضمّن تطوير عناصر الطريق والبنية التحتية المرتبطة به. ويأتي إنجاز هذا المشروع في إطار جهود الهيئة الرامية إلى رفع كفاءة شبكة الطرق وتعزيز مستويات السلامة المرورية، بما يواكب التطوّر العمراني والحركة المرورية المتزايدة في الإمارة. ويسهم المشروع في توفير تجربة تنقّل أكثر سهولة وكفاءة لمستخدمي الطريق، وذلك عبر رفع كفاءة الحركة المرورية على المحاور والشوارع المرتبطة بالتقاطع، وتقليل زمن الرحلة بنسبة 50 %، وخفض زمن الانتظار والطوابير المرورية بنسبة تصل إلى 60 % خلال ساعات الذروة، إلى جانب تعزيز مستويات السلامة لمرتادي الطريق من أصحاب المركبات والمشاة.



من جهة أخرى، كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ترخيص 196 ألفاً و42 مركبة جديدة في الإمارة خلال النصف الأول من عام 2026، بمتوسط شهري يتجاوز 32 ألف مركبة، ومعدل يومي يزيد على ألف مركبة، في مؤشر يعكس استمرار النمو في أعداد المركبات، بالتزامن مع التوسع العمراني والسكاني والنشاط الاقتصادي الذي تشهده الإمارة، وما يصاحبه من زيادة في الطلب على خدمات ترخيص المركبات وفحصها.

خدمات متكاملة



وقال أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: إن النمو المتواصل في أعداد المركبات المسجلة لأول مرة في دبي يعكس الحراك السكاني والعمراني والاقتصادي المتسارع الذي تشهده الإمارة، وما يرتبط به من ارتفاع في الطلب على خدمات ترخيص المركبات وفحصها.

وأكد حرص الهيئة على مواكبة هذا النمو من خلال تطوير منظومة خدمات متكاملة تعتمد على التقنيات الحديثة والحلول الذكية، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز دقة عمليات الفحص والترخيص، مع ضمان أعلى مستويات الجودة والحوكمة والرقابة في مختلف مراحل تقديم الخدمة. وأوضح أن الهيئة تعتمد مجموعة متكاملة من الحلول والتقنيات الحديثة، تشمل الربط الإلكتروني وتبادل البيانات مع الجهات المعنية، والتحقق الذكي من بيانات المركبات ومالكيها، إلى جانب أنظمة ومعدات الفحص الفني للمركبات، وتطبيق معايير محدثة لفحص المركبات الكهربائية، فضلاً عن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

وأشار إلى أن الهيئة توفر عدداً من الخدمات والمبادرات عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، بما يسهم في تسريع الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز رضا المتعاملين.

توسع بالمراكز



وأشار محبوب إلى أن عدد مراكز فحص المركبات العاملة حالياً في إمارة دبي يبلغ 30 مركزاً، موزعة على مختلف مناطق الإمارة، بما يضمن تقديم الخدمات بكفاءة ويسهل وصول المتعاملين إليها.

ولفت إلى أن الهيئة تستهدف زيادة عدد مراكز الفحص إلى 35 مركزاً بحلول عام 2030، في إطار خطط التطوير والتوسع المستقبلية، لمواكبة النمو العمراني والسكاني والزيادة المتوقعة في الطلب على خدمات الفحص، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات، وتحسين تجربة المتعاملين، ورفع الكفاءة التشغيلية.

منظومة رقابية



وأكد محبوب أن الهيئة تعتمد نظام الفحص الفني المركزي لإدارة عمليات فحص المركبات في إمارة دبي، بما يتيح تجميع البيانات والتفاصيل المتعلقة بعمليات الفحص، وتوحيد المعايير، وتعزيز الرقابة والحوكمة على مختلف مراحلها، بدءاً من إجراء الفحص وحتى استكماله، على مستوى الإمارة، إلى جانب الاستفادة من أحدث التقنيات في مركز الرقابة الذكي وتنفيذ عمليات التفتيش الميداني.

وأوضح أن النظام يحتسب نتائج الفحص آلياً وبشكل مباشر، بما يدعم دقة النتائج وفاعلية الرقابة على عمليات الفحص الفني، ويسهل تطبيق الحلول التقنية المتطورة في عمل الهيئة، ويعزز الرقابة والحوكمة على إجراءات الفحص في مختلف المراكز.