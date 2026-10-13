"آلات الرسم التفاعلية" إبداع يدمج الذكاء الاصطناعي بالروبوتات

​يفتح ابتكار «آلات الرسم التفاعلية» التي تدمج الذكاء الاصطناعي بالروبوتات آفاقاً جديدة للتفاعل بين التكنولوجيا والتجربة البشرية؛ إذ يجسد هذا العمل الفني والتقني المبتكر الموسوم بـ «خطوط الوكالة» (Lines of Agency) استعراضاً حياً لأحدث تقاطعات التكنولوجيا المتقدمة، حيث يتيح للآلات أن تتخذ حياتها الخاصة وفضولها تماماً مثل الحيوانات، لتترك آثاراً ورسوماً ناتجة عن تفاعل أصيل وغير مسبوق.

ابتكار

​وتم استعراض هذا الابتكار الفريد خلال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026 التي تستضيفها إمارة دبي بالتعاون بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، بمشاركة نخبة من القادة والخبراء العالميين.

7 اجهزة

ويقدم المشروع 7 أجهزة رسم متدرجة الأحجام، تدمج الدقة الميكانيكية بأنظمة الذكاء الاصطناعي الإبداعي لإنتاج أعمال فنية أصلية تتفاعل بصورة فورية وحية مع حضور الزوار ومدخلاتهم.

​ولا يقتصر دور هذه الآلات على تنفيذ الأوامر بدقة، بل تدعو الزوار لكي يأتوا ويلعبوا معها، ومن خلال ذلك يقومون ببناء نموذجهم العقلي الخاص لما تفعله، وليستمتعوا، ويستكشفوا، ويصنعوا أصدقاء جدد،

وعند التساؤل حول كيف يمكن لهذه الآلات أن تكون مفيدة للبشرية أو تقدم المزيد للمجتمعات، يبرز التأكيد على أن الفضول هو أحد أكثر الخصائص قيمة لدينا؛ فمن خلال الفضول والإبداع، نبتكر المستقبل ثم نصل إليه بشكل أو بآخر.

​ويمثل هذا التركيب استعراضاً عملياً لكيفية توظيف الروبوتات والأنظمة الذكية في إعادة صياغة البيئة المحيطة.

وتترجم هذه التجربة رؤية الاجتماعات في إبراز أهمية التواصل المتبادل، حيث يساهم تفاعل الزوار والروبوتات عبر آلات الرسم معاً في إبراز طاقات الخيال البشري والجانب الملهم وغير المتوقع للتطبيقات التقنية الحديثة.

​وتم تصميم هذا العمل المبتكر بجهود مادلين غانون، المصممة والباحثة المتخصصة في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي والخبيرة السابقة لدى شركة «إنفيديا» (NVIDIA)، والتي تسعى من خلال خبرتها التقنية العميقة إلى تحويل الأنظمة الصناعية إلى وكلاء تفاعليين وتعبيريّين يتناغمون بمرونة مع التجربة البشرية.