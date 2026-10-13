انطلاق اليوم التمهيدي لاجتماعات قيادات المستقبل العالمية في دبي

انطلق اليوم التمهيدي للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية دبي2026، بمشاركة القادة العالميين الشباب، الذين يتبادلون تجاربهم ووجهات نظرهم ورؤاهم حول كيفية التعامل مع التحديات والفرص العالمية الراهنة، في حوارات تستشرف ملامح المستقبل وتبحث عن حلول مبتكرة للتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.

وتستضيف مدينة جميرا في دبي الاجتماعات خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر الجاري، بتنظيم من حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، وبالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، بمشاركة أكثر من 700 قائد وخبير من 90 دولة، من بينهم وزراء ومسؤولون وقيادات حكومية، إلى جانب 300 من القيادات العالمية الشابة، وممثلين عن قطاعات الأعمال والأوساط الأكاديمية والرياضية والثقافية.

ويتيح اليوم التمهيدي للقيادات الشابة فرصة طرح رؤاها وتبادل الخبرات بشأن أبرز القضايا العالمية، ومناقشة سبل الاستفادة من الفرص الناشئة في ظل المتغيرات المتسارعة، بما يعزز دور الأجيال الجديدة في صياغة الحلول والأفكار التي تسهم في رسم ملامح المستقبل.

وتشهد الاجتماعات أكثر من 60 جلسة وحواراً تفاعلياً، إلى جانب مختبرات للفرص المستقبلية وتجارب متخصصة، تناقش ستة محاور رئيسية تشمل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والقدرات البشرية، والعلوم والاكتشاف والابتكار، والاقتصاد، والجغرافيا السياسية والأمن والتجارة، والقيادة وازدهار الإنسان، والمناخ والطبيعة والاستدامة.

وتجمع الاجتماعات مسؤولين وصناع قرار ورؤساء شركات وخبراء ومفكرين ومبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة التحولات التي تعيد تشكيل الاقتصادات والمجتمعات والحكومات، واستكشاف السبل الكفيلة بتعزيز قدرة الدول والمؤسسات على مواكبتها والاستعداد لتداعياتها، وتحويل ما تفرضه من تحديات إلى فرص للنمو والابتكار والتنمية.

وتكتسب الاجتماعات أهمية إضافية من خلال دورها في الإسهام في صياغة أجندة الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2027، عبر الأفكار والرؤى التي تطرحها الحوارات والنقاشات، بما يعزز حضور القضايا المستقبلية في الحوار الاقتصادي العالمي.

وتأتي هذه الاجتماعات امتداداً لشراكة مستمرة منذ أكثر من 17 عاماً بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، أسهمت في تعزيز الحوار الدولي حول القضايا المستقبلية، وتبادل الخبرات والرؤى، وترسيخ مشاركة الإمارات في النقاشات العالمية المعنية باستشراف التحولات وصناعة المستقبل.