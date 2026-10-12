7 أيام و7 مكاسب.. وصفة تربوية لاستثمار إجازة منتصف الفصل



مع بدء إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول، التي تمتد لمدة 7 أيام، يجد طلبة المدارس أنفسهم أمام فرصة لإعادة ترتيب أولوياتهم الدراسية والاستعداد للاختبارات التكوينية عقب العودة، تمهيداً لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول التي تنطلق في نوفمبر المقبل، بما يحقق التوازن بين التحصيل الأكاديمي والراحة وتعزيز جودة الحياة للطلبة والمعلمين والأسر.

وأكد تربويون أن إجازة منتصف الفصل لا ينبغي أن تتحول إلى أسبوع دراسي إضافي، أو فترة تنفصل تماماً عن الاستحقاقات التعليمية المقبلة، وإنما فرصة لاستعادة النشاط، ومعالجة جوانب الضعف الأكاديمي، وتنمية المهارات الشخصية، مشددين على أهمية توزيع أيام الإجازة بين المراجعة والترفيه والأنشطة الأسرية، بما يضمن عودة الطلبة إلى مدارسهم أكثر استعداداً وثقة.

وحددوا 7 مكاسب يمكن تحقيقها خلال الإجازة، تشمل: المراجعة الذكية، وسد الفجوات التعليمية، وتنظيم الوقت، والاستعداد للاختبارات، وتنمية التعلم الذاتي، واستعادة التوازن النفسي والبدني، وتعزيز جودة الحياة الأسرية والمدرسية.

وأكدت التربوية حنان محمود البوادي أن إجازة منتصف الفصل الدراسي تمثل محطة مهمة لتعزيز جودة حياة المعلمين والطلبة والأسر، إذ تمنح المجتمع المدرسي فرصة لالتقاط الأنفاس بعد أسابيع من الدراسة والتدريس والتقييمات، وتسهم في تحقيق التوازن بين الالتزامات التعليمية والحياة الشخصية والأسرية.

وأوضحت أن المعلم يحتاج إلى فترات يستعيد خلالها طاقته الذهنية والنفسية، بعد ما يبذله من جهود في إعداد الدروس ومتابعة مستويات الطلبة وتصحيح التقييمات، مشيرة إلى أن الاستراحة المناسبة تساعده على العودة إلى الصف بمزيد من النشاط والتركيز، بما ينعكس على جودة الممارسات التعليمية.



ومن جهتها، أكدت التربوية سالي إبراهيم أن اقتراب الاختبارات التكوينية عقب الإجازة، ثم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول في نوفمبر، يجعل المراجعة المنظمة إحدى أهم الأولويات، موضحة أن الطالب ليس مطالباً بإعادة دراسة جميع المقررات خلال أسبوع، وإنما التركيز على المفاهيم والمهارات التي تحتاج إلى تعزيز.

وأشارت إلى أن تخصيص فترات قصيرة للمراجعة وحل التدريبات والأسئلة يساعد الطلبة على تثبيت المعلومات والكشف عن الأخطاء، مشددة على أن جودة المراجعة أهم من عدد ساعاتها، وأن الاستعداد المبكر يقلل من تراكم الأعباء الدراسية قبل الامتحانات.

فجوات تعليمية



وأوضحت التربوية وفاء أبو قداري أن إجازة منتصف الفصل توفر فرصة لمعالجة الفجوات التعليمية التي كشفت عنها التقييمات الصفية السابقة، خصوصاً في المواد التي تعتمد على مهارات تراكمية، مثل الرياضيات واللغات والمواد العلمية. وأكدت أهمية تحديد المهارات التي لم يتقنها الطالب، ووضع خطة مبسطة لمعالجتها، بدلاً من تكثيف الدروس بصورة عشوائية، لافتة إلى أن معالجة مفهوم واحد بصورة صحيحة قد تكون أكثر فائدة من مراجعة وحدات دراسية كاملة دون فهم عميق.

وأكدت التربوية سماء عبد الغني أن استثمار أسبوع الإجازة يبدأ بتعليم الطالب كيفية إدارة وقته، مشيرة إلى أهمية وضع برنامج مرن يوزع الأيام بين المراجعة والراحة والرياضة والقراءة والأنشطة الأسرية، دون تحويل الإجازة إلى جدول صارم يفتقر إلى المتعة.

وأوضحت أن إشراك الأبناء في التخطيط لأنشطتهم اليومية ينمي لديهم مهارات اتخاذ القرار والانضباط الذاتي، ويجعلهم أكثر التزاماً بالأهداف التي يحددونها بأنفسهم، مؤكدة أن تنظيم الوقت مهارة تمتد فوائدها إلى ما بعد الإجازة.

استقرار نفسي



وأكدت الاختصاصية الاجتماعية فاطمة الظنحاني أن إجازة منتصف الفصل تمثل فرصة مهمة لتعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي للطلبة، خصوصاً مع اقتراب مرحلة تتضمن اختبارات وتقييمات دراسية، مشيرة إلى ضرورة تجنب تحويل الإجازة إلى مصدر إضافي للقلق والضغط.

وأوضحت أن بعض الأسر قد تركز على المذاكرة بصورة مكثفة خوفاً من تراجع المستوى الدراسي، إلا أن الطالب يحتاج أيضاً إلى ممارسة هواياته والتواصل مع أفراد أسرته والحصول على الراحة الكافية. وشددت على أهمية تجنب المقارنات بين الأبناء وزملائهم، أو ربط الإجازة بالنتائج الدراسية فقط، مؤكدة أن الدعم الأسري والتشجيع والحوار الإيجابي عوامل تساعد الطالب على التعامل بثقة أكبر مع الاختبارات المقبلة.